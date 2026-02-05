El Foro Económico Mundial inicia investigación contra su director ejecutivo por sus vínculos con Epstein

En medio de la controversia generada por la difusión de millones de archivos relacionados con la red de explotación infantil encabezada por Jeffrey Epstein, la Autoridad Nacional para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales de Noruega anunció el inicio de una pesquisa formal contra el ex primer ministro noruego Thorbjorn Jagland. Según informó el jefe de la entidad, Pal Lonseth, existen razones suficientes para indagar si Jagland recibió regalos o dinero mientras desempeñaba funciones como jefe del Comité Nobel y secretario general del Consejo de Europa entre los años involucrados en los documentos filtrados. Lonseth indicó que ha solicitado a las autoridades pertinentes que evalúen la suspensión de la inmunidad de Jagland como exlíder de una organización internacional y anticipó que el proceso de revisión será extenso debido al volumen de pruebas reunidas en torno al caso Epstein.

El medio consignó que las investigaciones sobre los vínculos de figuras noruegas con Epstein coincidieron con la apertura de una investigación independiente anunciada este jueves por el Foro Económico Mundial (FEM) en relación con su director ejecutivo, Borge Brende. De acuerdo con la información difundida por diversos medios y confirmada por el propio Brende en declaraciones al canal noruego TV2, la indagación tiene como propósito esclarecer la naturaleza de los contactos sostenidos entre Brende y Epstein, después de la aparición de mensajes de texto y correos electrónicos personales intercambiados entre ambos. El escándalo estalló tras hacerse públicos más de tres millones de archivos vinculados al entorno de Epstein, los cuales incluyen comunicaciones entre Brende y el financiero estadounidense.

Borge Brende, quien hasta su elección como presidente en 2017 se desempeñó como ministro de Exteriores noruego, confirmó que en 2019 notificó a Klaus Schwab, fundador y entonces director ejecutivo del FEM, sobre sus encuentros con Epstein. Brende declaró: “En 2019, informé a Klaus Schwab de mis contactos con Epstein. Se ha iniciado una investigación externa y espero con interés su conclusión. No puedo hacer más comentarios hasta que concluya”. Brende solicitó personalmente este examen externo y, durante sus intervenciones públicas, expresó su pesar por los hechos. Además, sostuvo que debió haber revisado con mayor atención el historial del magnate estadounidense.

Documentos revelados indican que Brende y Epstein mantuvieron comunicaciones hasta poco antes de la detención del estadounidense en 2019. Además, se detalló que el director ejecutivo del FEM participó en al menos tres cenas en la residencia de Epstein en Nueva York, a las que también asistieron representantes empresariales y figuras influyentes del ámbito económico internacional. Estas reuniones, según lo consignado por diversos medios, se ubicaron entre los episodios centrales analizados dentro del proceso investigativo.

Mientras tanto, Klaus Schwab, quien fundó el Foro Económico Mundial en 1971 y dejó la presidencia ejecutiva en 2024, desmintió que hubiera recibido información sobre los contactos de Brende con Epstein. Schwab comunicó en una carta enviada al diario suizo Neue Zürcher Zeitung que evalúa el inicio de acciones legales para resarcir posibles daños a su reputación debido a las afirmaciones de Brende. El medio suizo recibió la misiva en la que Schwab rechazó cada versión sobre una notificación interna respecto a las relaciones del actual director ejecutivo con Jeffrey Epstein.

El tema de los vínculos personales y profesionales con Epstein afecta también a otras figuras de la vida pública noruega. Según reportó el medio, la princesa heredera Mette-Marit mantuvo una relación cercana con Epstein al igual que Jagland, quien fue mencionado en varias ocasiones dentro del corpus documental que dio origen a la presente serie de investigaciones oficiales.

De acuerdo con lo publicado, el análisis de correos y archivos filtrados continúa ampliando la investigación sobre los posibles recursos u obsequios derivados de la relación con Epstein y su entorno. Las autoridades noruegas aseguraron que el volumen de material disponible implica una revisión pausada y minuciosa de cada uno de los indicios, especialmente considerando la protección legal que implica la inmunidad de Jagland como antiguo líder de organismos internacionales.

El rol de Brende y la cúpula histórica del Foro Económico Mundial permanece bajo escrutinio público, en especial tras la exposición de contradicciones entre versiones aportadas por el propio Brende y Schwab a la prensa. Según detalló el canal TV2, la expectativa en torno al resultado de la investigación independiente creció tras conocerse la cronología de contactos mantenidos por Brende y las repercusiones internacionales del caso Epstein. La organización con sede en Davos confirmó la transparencia del proceso y la limitación temporal en los comentarios de sus directivos mientras el estudio externo sigue en marcha.

Las filtraciones masivas de documentación han vuelto a situar en el centro del debate mundial la influencia de Epstein en círculos de poder político y económico, y los procedimientos actuales buscan definir responsabilidades institucionales y personales derivadas de esos vínculos, reportó el medio. Entre tanto, las autoridades judiciales y los organismos internacionales involucrados insisten en que la investigación tomará tiempo debido a la complejidad y magnitud del caso y que cada paso será documentado conforme se esclarecen las conexiones entre los implicados.