Desalojado por completo de madrugada el municipio de Dúdar, aislado por las lluvias

La caída de dos puentes en Dúdar durante la madrugada, asociada al desbordamiento del río Aguas Blancas, ha agravado la situación de incomunicación del municipio, mientras las intensas lluvias persisten como resultado de la borrasca Leonardo. Según consignó Europa Press, a través de declaraciones recogidas por Canal Sur Radio, el alcalde de Dúdar, Nicolás González, precisó que todos los residentes del municipio, ubicado en la comarca de la Vega de Granada, fueron evacuados durante la madrugada del jueves 5 de febrero por equipos de emergencia, debido al aislamiento generado por los cortes de carreteras y el riesgo creciente ante los desprendimientos y el aumento del caudal del río.

De acuerdo con el medio Europa Press, maquinaria desplazada por la Diputación Provincial de Granada necesitó entre dos y tres horas para abrir paso hasta el municipio, bloqueado en todos sus accesos viales desde el inicio de las precipitaciones intensas. El operativo concluyó con el traslado de la totalidad de habitantes a la capital de la provincia para su realojo temporal, mientras un reducido grupo de unas treinta personas permanece en la escuela local, pendiente de la evolución meteorológica.

El alcalde detalló que el procedimiento de evacuación resultó complejo debido a la presencia activa de desprendimientos durante la operación y el estado de las infraestructuras, muy afectadas por la crecida del río y la acción de las lluvias. El convoy tuvo que abrirse camino mientras seguían produciéndose deslizamientos, lo que elevó el grado de dificultad del rescate, reportó Europa Press en base a estas declaraciones.

La borrasca Leonardo ha causado una emergencia sin precedentes en Dúdar, donde el desbordamiento del río Aguas Blancas ya mantenía a la localidad aislada antes de las 24 horas previas a la evacuación total. Las lluvias intensas han elevado el nivel del agua, provocando la caída estructural de dos puentes y obstruyendo el acceso por carretera. Según detalló el alcalde y publicó Europa Press, existe preocupación porque el embalse podría volver a liberar agua en caso de que continúe lloviendo, lo que aumentaría la peligrosidad para las infraestructuras y las viviendas del pueblo afectado.

El operativo de evacuación fue dirigido por la Diputación Provincial, que coordinó el traslado de la mayoría de los vecinos al Hotel Luna en Granada capital, donde los realojados aguardan el desarrollo de la situación meteorológica. Europa Press informó que el 90% de los residentes del municipio han sido reubicados provisionalmente en ese establecimiento. El resto, unas tres decenas de personas, permanece en la escuela de Dúdar, a la espera de que haya garantías para retomar la circulación o se determine un traslado definitivo.

A lo largo de la jornada, los equipos de emergencia mantienen vigilancia sobre la evolución meteorológica. El alcalde advirtió, en declaraciones recogidas por Europa Press, que si se registran nuevas precipitaciones y el embalse necesita nuevamente liberar agua, el agua volverá a inundar las casas, lo que supondría un riesgo elevado para quienes permanezcan en la localidad.

El desbordamiento del río Aguas Blancas y las consecuencias de la borrasca Leonardo, reflejadas tanto en la caída de puentes como en los continuos desprendimientos, han interrumpido completamente la vida cotidiana en el municipio, según las declaraciones ofrecidas a Canal Sur Radio y publicadas por Europa Press. Mientras tanto, tanto la continuidad de las lluvias como los daños en infraestructuras condicionan el retorno de los vecinos a sus hogares.

El episodio mantiene en vilo tanto a las autoridades como a los habitantes de Dúdar y evidencia el impacto inmediato que las condiciones meteorológicas extremas, como la borrasca Leonardo, pueden ejercer sobre las pequeñas localidades. Europa Press ha reportado que los desplazados se encuentran recibiendo atención y vigilancia, pendientes del desarrollo del tiempo y de las decisiones que adopte la Diputación Provincial para garantizar su seguridad.