Crónica del Betis - Atlético de Madrid: 0-5

La última ocasión en que el Atlético de Madrid superó la ronda de semifinales en la Copa del Rey fue en 2024 y 2025, aunque en ambas ocasiones el equipo resultó eliminado por los clubes que terminaron llevándose el título. Ahora, tras una actuación destacada contra el Real Betis Balompié, el club dirigido por Diego Pablo Simeone consiguió nuevamente su pase a las semifinales tras golear por 0-5 en el Estadio de La Cartuja, según publicó la crónica del encuentro.

De acuerdo con la cobertura ofrecida, el Atlético de Madrid enfrentó al Real Betis en el cierre de los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre y logró su clasificación a la siguiente ronda con una victoria incuestionable. Ademola Lookman, recién incorporado al equipo, jugó su primer partido como titular junto a Antoine Griezmann, relevando en la delantera a Julián Álvarez. El rendimiento ofensivo del cuadro madrileño no se vio afectado por la ausencia de su habitual estrella y desde el inicio del encuentro se mostró dominante.

El medio detalló que la misma alineación colchonera comenzó a ejercer presión sobre la defensa rival. Ya en el minuto 2, Marcos Llorente dispuso de una clara oportunidad, aunque sin éxito. Por parte del Betis, Ez Abde generó peligro, aunque la reacción fue breve. Dávid Hancko adelantó al Atlético cerca del minuto 12, rematando de cabeza al primer palo tras un saque de esquina ejecutado por Koke Resurección. A partir de ese momento, el equipo visitante consolidó su dominio y, poco después, Lookman dispuso de dos opciones claras para amplificar la ventaja, pero no logró concretarlas.

El Real Betis intentó igualar el marcador con intervenciones de 'Chimy' Ávila, y más tarde, en el minuto 29, con aproximaciones de Antony y Nelson Deossa, aunque los disparos no lograron modificar el resultado. No obstante, el Atlético lanzó un contraataque letal y marcó su segundo tanto antes de la media hora. Matteo Ruggeri avanzó por la banda izquierda, combinó con Álex Baena y Lookman, quien le filtró un pase raso. El lateral italiano asistió a Giuliano Simeone, que remató, anotando el 0-2 ante la portería de Adrián.

Según consignó el medio, la ofensiva rojiblanca volvió a castigar a la defensa local en el minuto 37 mediante una jugada a alta velocidad. Antoine Griezmann recuperó la pelota en campo propio y conectó con Lookman, que arrancó la jugada apoyándose en Pablo Barrios. Barrios devolvió el esférico y Lookman, tras controlar y sortear la marca de Aitor Ruibal y otros dos defensores, culminó con un disparo cruzado, anotando el tercer gol antes del descanso.

El relato del partido indica que, durante el segundo tiempo, el Betis intentó reponerse con la colaboración de Abde y Ruibal, aunque el Atlético mantuvo el control. Pablo Barrios sufrió una lesión después de un esfuerzo por la banda, siendo reemplazado por Josema Giménez, lo que supuso una leve reorganización del equipo visitante. Los dirigidos por Manuel Pellegrini no aprovecharon sus mejores tramos de juego, y la defensa quedó expuesta ante los constantes contraataques del Atlético.

El medio reportó que el cuarto gol llegó en el minuto 62 tras otra acción veloz. Lookman avanzó y realizó un amague antes de asistir a Griezmann, quien selló la jugada con un potente zurdazo ajustado al ángulo. Los cambios realizados por Pellegrini, como la entrada de Natan, Fidalgo y Altimira, no alteraron el desarrollo. En los minutos finales, los refuerzos invernales del Atlético, Rodrigo Mendoza, Obed Vargas y Thiago Almada, ingresaron en el terreno de juego aportando frescura. En el minuto 83, Almada marcó el 0-5, aprovechando un rebote después de un disparo de Griezmann.

La ficha técnica difundida especificó las formaciones de ambos equipos: el Betis alineó a Adrián en portería junto a Ruibal, Bartra, Llorente, Gómez, Roca, Deossa, Fornals, Abde, Antony y Ávila, mientras que el Atlético presentó a Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Baena; Lookman y Griezmann. También se registraron las sustituciones y las amonestaciones, entre ellas una tarjeta amarilla para Natan y otra para Llorente.

La crónica de la jornada, según lo publicado, destacó la asistencia de 66.810 espectadores en La Cartuja, donde el Atlético de Madrid reafirmó su presencia en la fase decisiva del torneo con una victoria categórica. El resultado reflejó la eficacia táctica de los dirigidos por Simeone y el impacto inmediato de las incorporaciones más recientes en la plantilla.