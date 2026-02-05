'Cholo' Simeone: "Las características de Lookman hablan por sí solas"

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Estadio de La Cartuja, el técnico Diego Pablo Simeone valoró la actuación grupal del Atlético de Madrid, resaltando la forma en que sus dirigidos interpretaron el juego y supieron debilitar al rival en puntos clave. La victoria por 0-5 frente al Real Betis Balompié en los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre situó en el centro de la conversación tanto la influencia táctica colectiva como el destacado rendimiento de la más reciente incorporación al equipo, Ademola Lookman. De acuerdo con lo publicado por el medio, Simeone puntualizó que el impacto inmediato del atacante nigeriano respondió a sus condiciones particulares, lo que introduce nuevos recursos futbolísticos para el plantel colchonero.

Según consignó el medio, el entrenador argentino se refirió en detalle a las cualidades del delantero: “Sus características hablan por sí solas, es un futbolista diferente a todos los que tenemos. Más especialista en duelos uno contra uno que en juego asociativo, aunque lo tiene. Eso nos permite poder jugar con distintas posiciones. Nos estamos conociendo de a poco y hoy tuvo un impacto muy bueno en el equipo. El equipo lo sintió y creo que él se sintió bien. Ojalá que lo podamos ayudar a ser mejor futbolista aún y que él nos ayude a que crezcamos como equipo”. Simeone subrayó la capacidad individual de Lookman como un elemento distintivo, lo que permite al equipo ampliar las alternativas ofensivas en partidos de alta exigencia.

El desarrollo del partido, detalló el entrenador en rueda de prensa, tuvo un punto de inflexión tras el primer gol, manifestando que “el Betis había empezado bien en el partido, pero el gol de córner creo que nos hizo ir creciendo con la seguridad que te permite el gol. Ahí empezamos a encontrar lugares donde les podíamos generar dificultades, las transiciones empezaban a ser importantes y creo que el equipo interpretó muy bien cómo jugar el partido”. Este análisis ofreció contexto a la superioridad desplegada por el Atlético durante el resto de la eliminatoria, mientras que la contundencia en los remates y la forma de mantener la intensidad fueron identificados como factores de peso: “Tuvimos más contundencia que lo que nos venía pasando y en ese primer tiempo el resultado te va marcando lo que pasó. Después, en el segundo tiempo el equipo mantuvo la intensidad, no se fue nunca del juego y redondeó un partido muy bueno”.

El medio informó que las preguntas también giraron en torno al estado físico de los futbolistas que no participaron del partido. Sobre Julián Álvarez, Simeone señaló: “Julián no se sintió bien en la noche de ayer. Hoy por la mañana vino obviamente buscando poder estar. La verdad que no estaba con la fuerza que necesitaba el partido y entendíamos con el médico de que lo mejor era eso como empezaba el partido”. En cuanto a Pablo Barrios, el técnico expresó: “En cuanto a Pablo, es un jugador... el mejor que tenemos en la mitad de la cancha, completo absolutamente. Y bueno, con una lesión que seguramente lo dejará fuera por un par de partidos y con la posibilidad de que los que están esperando para jugar tengan la posibilidad de hacerlo bien ahora que ese lugar estará liberado”. Estas declaraciones reflejaron tanto la gestión de ausencias como la apuesta por la rotación y el relevo dentro del plantel ante situaciones inesperadas.

Al ser consultado sobre el efecto de la goleada y la ruptura de una secuencia negativa de resultados, el ‘Cholo’ respondió: “Esta ‘manita’ en Sevilla, habiendo cortado una mala dinámica de resultados, no cambia las ganas de la plantilla en este curso. Si hubiésemos jugado mal, no habría cambiado las ganas tampoco. O sea, que me pone contento que el equipo haya podido redondear un buen partido. Y a pensar ahora en la Liga el domingo y a descansar para recuperar lo mejor posible”. Con estas palabras, el entrenador insistió en la consistencia del ánimo del vestuario y la importancia de mantener el enfoque en las próximas competiciones domésticas.

Durante el intercambio con los periodistas, Simeone puntualizó qué aspectos del partido despertaron su mayor satisfacción: “El trabajo colectivo, la interpretación de por dónde podíamos hacerle daño, el posicionamiento ya sea defensivo para dejar que ellos no jueguen como juegan, que juegan bien; si los dejas jugar, juegan bien y tienen un buen juego ofensivo”. Añadió: “Posicionalmente en ataque nos comportamos como pedía el partido y con las características de los chicos que pudieron desarrollarlo mejor en ese lugar”, recalcando así la capacidad del equipo de ajustarse a las demandas tácticas planteadas por el partido.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, tal como detalló el medio, Simeone hizo mención especial a Obed Vargas y Mendoza, señalando: “Es un chico joven, tanto como Rodrigo”. Según Simeone, ambos llegan con entusiasmo y deseo de integrarse rápidamente al grupo: “Vienen con muchísima ilusión, con muchas ganas de ayudar al equipo y no tengo ninguna duda que, por lo poco que los he visto entrenando, me despiertan entusiasmo porque hay energía, hay juventud, hay talento”. El entrenador estableció que las decisiones sobre la titularidad no deben condicionarse por la edad: “Como les digo siempre a los chicos que tienen menor edad: en el fútbol no hay años, hay buenos futbolistas o futbolistas menos buenos. Evidentemente no juegan los que tienen más edad o menos edad, sino los que juegan mejor”.

Por último, Simeone insistió en la exigencia que caracteriza al Atlético de Madrid desde su llegada hace catorce años: “Lo que me pone contento desde hace 14 años que estoy acá, desde el primer día hasta el día de hoy, es que la exigencia siempre va en aumento y eso habla muy bien de todo lo que venimos haciendo”, concluyó el técnico mientras evaluaba el presente del club y la proyección de la plantilla en un contexto de competencia constante, según reportó la fuente.