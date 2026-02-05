Arranca en Abu Dabi el segundo día de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y EEUU

La ronda actual de negociaciones se desarrolla mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania y Rusia reportan haber lanzado ataques masivos con drones durante la madrugada, sin que hasta el momento existan informes oficiales sobre el número de víctimas o detalles de los objetivos alcanzados. Las autoridades ucranianas notificaron que la aviación rusa efectuó el despliegue de 183 drones kamikaze y dos misiles balísticos del tipo Iskander; según comunicó la Fuerza Aérea ucraniana, los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 156 de esos drones antes de su llegada a los objetivos previstos, aunque reconocieron que “se han registrado impactos de los misiles balísticos y 22 drones en 16 puntos del país, así como la caída de fragmentos de los aparatos interceptados en otros siete puntos”, según recogió el medio consultado. A pesar de la magnitud de los ataques, Ucrania no ha ofrecido información sobre posibles víctimas civiles o militares.

Según informó la agencia Europa Press, en medio de esta situación, continuaron este jueves las conversaciones entre representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, dentro de un esfuerzo por encontrar vías hacia un acuerdo que ponga freno a la ofensiva militar iniciada por Moscú en Ucrania en febrero de 2022. En la apertura del segundo día de esta ronda trilateral, el secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, aseguró en redes sociales que “el segundo día de negociaciones en Abu Dabi ha comenzado”, detallando que el formato de trabajo incluye consultas a tres bandas, grupos específicos y la continua coordinación de posturas entre las delegaciones.

El medio Europa Press consignó que, por parte rusa, aún no se ha emitido ninguna declaración oficial sobre la participación en la cita ni respecto del contenido de la agenda tratada en el segundo día de diálogo. Durante el primer día, Umerov había calificado los intercambios de “sustanciales y productivos”, señalando que el énfasis estuvo en identificar “medidas concretas y soluciones prácticas” para avanzar en la resolución del conflicto.

Abu Dabi ya había sido sede, a finales de enero, de una primera ronda de conversaciones de dos días entre los mismos actores. En esa ocasión, los delegados pusieron el foco en temas especialmente conflictivos de la agenda internacional, particularmente el futuro territorial de Ucrania en el periodo de posguerra y las demandas rusas de mantener el control sobre áreas orientales como la región del Donbás. Europa Press reportó que ese punto continúa como uno de los más arduos de resolver para acercar posturas entre las partes.

Mientras las negociaciones se desarrollan, Rusia también denunció que sistemas de defensa aérea del país derribaron 95 drones de fabricación ucraniana, según declaraciones del Ministerio de Defensa ruso citadas por Europa Press. El reporte desglosa que 36 de estos aparatos fueron neutralizados en la región de Krasnodar, con destrucción adicional de 27 drones en Rostov, 21 sobre el mar de Azov, ocho en Bélgorod y uno más en Volgogrado. La defensa rusa interceptó además dos drones sobre la península de Crimea, territorio que fue anexado por Moscú en 2014, decisión no reconocida por la mayoría de los gobiernos internacionales.

Según lo informado por Europa Press, ninguna de las partes precisó los objetivos militares o logísticos atacados durante estos intercambios con vehículos aéreos no tripulados, ni comunicaron el balance de daños materiales o de víctimas como resultado de las acciones. La Fuerza Aérea ucraniana advirtió que los ataques continúan y alertó sobre la presencia activa de drones enemigos en su espacio aéreo.

Europa Press recordó que las actuales conversaciones surgen en un contexto marcado por la persistencia de enfrentamientos, ausencia de avances significativos para el cese de hostilidades y profundización de la crisis humanitaria en los territorios más afectados por la guerra en Ucrania. Además, el estancamiento diplomático en torno a la situación del Donbás y Crimea permanece como un punto de desencuentro principal entre Kiev y Moscú, cuestión que también ocupa un lugar central en las pláticas recientes auspiciadas en Emiratos Árabes Unidos.

La delegación ucraniana reiteró, según recogió Europa Press, su disposición a mantener el formato trilateral y la importancia de coordinar posiciones, al tiempo que subrayó la necesidad de acuerdos tangibles que faciliten la reducción de la violencia y posibles avances hacia un alto el fuego. El medio precisó que las reuniones en Abu Dabi se realizan bajo estrictas medidas de seguridad, sin acceso para la prensa y con comunicaciones restringidas sobre el contenido específico de las discusiones.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, sede neutral en este tipo de conversaciones, no han relevado detalles oficiales sobre los acuerdos alcanzados o sobre la continuidad inmediata de futuras rondas. Europa Press citó a representantes de los diferentes gobiernos participantes que remarcaron la dificultad de las negociaciones y la expectativa de que las consultas trilaterales generen al menos cierto marco de entendimiento respecto a los temas territoriales y militares en disputa.

El desarrollo paralelo de hostilidades mediante ataques con drones y la falta de información precisa sobre las bajas o resultados de los bombardeos elevan la tensión en el entorno de las negociaciones de Abu Dabi, reportó Europa Press. La persistencia de las diferencias sobre el control del Donbás y Crimea, así como la ausencia de anuncios concretos tras dos jornadas de diálogo, refuerzan la incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar avances inmediatos en favor de la paz.