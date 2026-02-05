AGFA HealthCare, reconocida como Best in KLAS 2026 en tres segmentos de Enterprise Imaging en Estados Unidos

Las soluciones de imagen médica desarrolladas por AGFA HealthCare han recibido una posición destacada en la más reciente evaluación sectorial, resultado que expertos y clientes consideran evidencia del impacto positivo de su estrategia centrada en el usuario clínico. De acuerdo con la información publicada por AGFA HealthCare y consignada por KLAS Research, la compañía obtuvo la distinción Best in KLAS 2026 en tres categorías relevantes del área de Enterprise Imaging en Estados Unidos, confirmando avances en desempeño, confiabilidad y capacidad de respuesta.

Según consignó AGFA HealthCare, la plataforma XERO Viewer alcanzó el lugar número uno dentro del segmento de visor universal de imagen, logrando una puntuación del 92,1 %. Este reconocimiento representa el tercer año consecutivo en que esta solución encabeza el ranking de su categoría, respaldando la adopción sostenida y la confianza del mercado en sus herramientas. La compañía también destacó la posición líder de Enterprise Imaging VNA, premiada en el segmento de archivo neutral de proveedor (VNA) con una puntuación de 89,8 %, por segundo año consecutivo.

KLAS Research detalló que los premios Best in KLAS se basan en la información recabada directamente entre proveedores de atención sanitaria, incluyendo valoraciones sobre colaboración tecnológica, calidad del servicio, desempeño y respuesta a las necesidades reales de los clientes. Adam Gale, director ejecutivo de KLAS Research, afirmó: “Los ganadores de Best in KLAS se han ganado la confianza de sus clientes a lo largo del último año. Con este reconocimiento, establecen el estándar de excelencia a través de la colaboración en tecnología y servicios sanitarios para los próximos meses”. Por su parte, Monique Rasband, vicepresidenta global de Imagen en KLAS Research, añadió que el desempeño de AGFA HealthCare en diversos segmentos de Enterprise Imaging “refleja comentarios consistentes de los clientes. Las organizaciones reconocen el valor de soluciones que ayudan a los equipos de imagen a trabajar de forma eficiente hoy, al tiempo que ofrecen un camino claro hacia el crecimiento y la innovación futura”. Estas afirmaciones fueron recogidas por AGFA HealthCare en la comunicación sobre los resultados.

La presidenta de AGFA HealthCare, Nathalie McCaughley, indicó al respecto: “Ser reconocidos en tres segmentos de Enterprise Imaging —incluyendo múltiples premios consecutivos— es una poderosa confirmación de nuestra estrategia centrada en el clínico”. Según informó AGFA HealthCare, para la directiva estos logros reafirman la percepción de las organizaciones sanitarias que confían en la compañía para respaldar a los profesionales en su desempeño diario, al tiempo que facilitan a los responsables clínicos y de tecnología operar en contextos seguros y de alto rendimiento, con perspectivas de desarrollo a largo plazo.

Los informes de KLAS se publicaron en el marco del reporte anual 2026 Best in KLAS Awards: Software and Services Report, donde se desglosan las evaluaciones de los proveedores líderes tanto en software como en servicios asociados a la imagen médica. En dichos documentos, se recoge el detalle de la experiencia de los usuarios finales, consolidando los resultados que determinan los ganadores de las distintas categorías en Enterprise Imaging.

AGFA HealthCare celebrará los reconocimientos obtenidos durante la conferencia HIMSS 2026 junto a clientes y aliados estratégicos. Según anunció la compañía, esta celebración forma parte del compromiso asumido con la masificación de la imagen médica conectada y el desarrollo de entornos inteligentes centrados en los equipos asistenciales.

La empresa destaca que su enfoque parte del entendimiento sobre la necesidad de equilibrio entre eficiencia clínica y calidad asistencial. AGFA HealthCare considera que este equilibrio se logra a partir de la experiencia del personal sanitario, lo que los ha llevado a diseñar plataformas de Enterprise Imaging orientadas a reducir las barreras tecnológicas y administrativas, permitiendo a los profesionales de la salud concentrarse en la toma de decisiones fundamentadas y seguras. Según la comunicación institucional, cuando las dificultades son minimizadas, la tecnología puede integrarse de manera efectiva en los procesos diarios, facilitando la máxima capacidad de rendimiento por parte de los profesionales.

AGFA HealthCare opera como una división del Grupo Agfa-Gevaert y orienta su misión, visión y principios hacia el empoderamiento del personal clínico, con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario y la atención ofrecida a los pacientes. La compañía mantiene presencia pública mediante su página web y perfiles oficiales en redes profesionales.

Por su parte, KLAS Research —que en 2026 celebrará su trigésimo aniversario— se dedica a evaluar la prestación de servicios en tecnología de la información sanitaria a nivel global, mediante estudios independientes sustentados en las opiniones directas de los proveedores de salud. Este enfoque, según destaca la propia KLAS Research, permite recopilar una visión precisa del desempeño real de los productos y servicios en uso, elemento que confiere particular relevancia a los reconocimientos otorgados mediante el sistema Best in KLAS.

AGFA HealthCare pone a disposición de los interesados sus canales de contacto, encabezados por Jessica Baldry, responsable de Marketing y Comunicación, para consultas sobre los detalles de los reconocimientos, los productos premiados y la propuesta de valor que la compañía sostiene en el sector de la imagen médica digital.