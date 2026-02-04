Agencias

Pellegrino Matarazzo: "Este equipo cree en sí mismo, lo hemos demostrado muchos partidos"

La Real Sociedad avanza en la Copa del Rey tras una remontada ante el Deportivo Alavés, con su técnico destacando la mentalidad ganadora del grupo y reconociendo la importancia tanto del trabajo colectivo como de las actuaciones individuales clave

Guardar

La intervención de Remiro durante el encuentro, evitando que el Deportivo Alavés ampliara su ventaja con una parada clave, resultó un punto de inflexión que permitió a la Real Sociedad modificar el rumbo del partido y alcanzar la victoria. Según detalló la agencia Europa Press, el equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo consiguió avanzar a la semifinal de la Copa del Rey Mapfre tras remontar ante el conjunto de Vitoria con un marcador final de 2-3, en un duelo disputado este miércoles.

El entrenador de origen estadounidense expresó en rueda de prensa su satisfacción por el desempeño de sus futbolistas, haciendo hincapié en la fortaleza mental del grupo para sobreponerse a un inicio desfavorable. Matarazzo reconoció el valor histórico de alcanzar la tercera semifinal copera consecutiva con la Real Sociedad y afirmó que “es bonito hacer historia”, a la vez que señaló la importancia de continuar con un proceso de mejora. El técnico subrayó que la confianza y la actitud mostrada por sus jugadores se ha repetido en diferentes encuentros de la temporada, y destacó tanto la reacción colectiva como las contribuciones individuales que resultaron determinantes.

Europa Press publicó que Matarazzo valoró particularmente la aportación de los suplentes saltados al campo en la segunda mitad. Nombró a Luka Sucic, Orri Oskarsson —responsable del tanto que supuso la remontada definitiva— y Dani Díez, quien afrontaba sus primeros minutos con el primer equipo pero estuvo a la altura de las exigencias del partido. “Muy contento especialmente con los jugadores que entraron del banquillo”, señaló el entrenador, resaltando la importancia estratégica de los cambios realizados durante el desarrollo del partido.

Sobre el juego desplegado, el técnico reconoció deficiencias que aún deben ajustar, como situaciones defensivas, la presión sobre el rival y errores que permitieron al Deportivo Alavés anotar, incluido el penalti concedido. Matarazzo manifestó que el equipo “no defendió bien” y que su desempeño había sido más sólido en partidos anteriores. Europa Press reportó que estas declaraciones reflejan la autocrítica del técnico y su voluntad de mantener la exigencia incluso en momentos de celebración.

Respecto al ambiente previo al partido, el entrenador habló sobre el peso emocional de la cita para la plantilla y la ciudad de San Sebastián, mencionando la energía transmitida por la afición. Señaló que estos encuentros suponen mucho tanto para los jugadores como para todo el entorno del club y que sienten la emoción de dar un paso más en la competición. Aun así, apuntó que la atención ya se centra en el compromiso liguero ante el Elche, el siguiente rival de los txuri-urdin.

La agencia Europa Press también incluyó las declaraciones del técnico relativas al posible adversario en semifinales, en función del sorteo programado para este viernes. Matarazzo afirmó que para conquistar la Copa del Rey es necesario eliminar a los equipos más fuertes, sin dejar espacio para escenarios favorables previamente garantizados en las eliminatorias.

La Real Sociedad, tras esta victoria, mantiene su aspiración de lograr el título copero y se une a la reducida lista de equipos que avanzan a semifinales en la actual edición del torneo, consolidando un periodo reciente de presencia constante en las fases definitorias del certamen. El medio Europa Press consignó así la relevancia tanto del trabajo colectivo como de las actuaciones individuales, en un contexto de alta exigencia y ambición por parte del cuerpo técnico y la plantilla realista.

Temas Relacionados

Pellegrino MatarazzoReal SociedadCopa del ReyDeportivo AlavésSan SebastiánElcheFútbolSemifinalesLuka SucicRemiroEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Ernesto Valverde: "Somos un equipo que tiene espíritu y eso es algo que no podemos perder"

El Athletic Club logra una victoria agónica sobre el Valencia y avanza a semifinales, mientras Valverde destaca la importancia del ánimo colectivo y el resultado como incentivo tras un partido disputado y marcado por la determinación de sus jugadores

Ernesto Valverde: "Somos un equipo

Crónica del Deportivo Alavés - Real Sociedad, 2-3

Una actuación decisiva del arquero visitante tras un penalti permitió al conjunto donostiarra alcanzar el tramo final de la Copa del Rey, gracias a anotaciones clave que sellaron la clasificación en una eliminatoria llena de dramatismo y polémicas arbitrales

Crónica del Deportivo Alavés -

El Manchester City elimina al vigente campeón y retará al Arsenal en la final de la Carabao Cup

A pesar de la reacción de Anthony Elanga, el conjunto dirigido por Pep Guardiola se aseguró un lugar en Wembley tras imponerse con claridad al Newcastle United, que no pudo revalidar el logro histórico alcanzado la campaña anterior

El Manchester City elimina al

Más de 70 muertos tras un ataque armado en varias aldeas del este de Nigeria

El gobernador Abdelrahman Abdelrazaq confirmó que tras el asalto en Kaiama, soldados fueron desplegados de inmediato mientras crecen versiones de que los responsables serían miembros de Boko Haram, quienes secuestraron personas y causaron destrucción en la región

Más de 70 muertos tras

Ana Duato, rotunda sobre su situación judicial: "Salí absuelta de todo con lo cual solo puedo celebrar"

Arropada por su familia en el debut profesional de su hijo, la actriz española expresó alivio por el cierre de su proceso legal, destacó el orgullo por Miguel Bernardeau y confirmó nuevos capítulos especiales de la serie “Cuéntame”

Ana Duato, rotunda sobre su