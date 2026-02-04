Pellegrino Matarazzo: "Este equipo cree en sí mismo, lo hemos demostrado muchos partidos"

La intervención de Remiro durante el encuentro, evitando que el Deportivo Alavés ampliara su ventaja con una parada clave, resultó un punto de inflexión que permitió a la Real Sociedad modificar el rumbo del partido y alcanzar la victoria. Según detalló la agencia Europa Press, el equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo consiguió avanzar a la semifinal de la Copa del Rey Mapfre tras remontar ante el conjunto de Vitoria con un marcador final de 2-3, en un duelo disputado este miércoles.

El entrenador de origen estadounidense expresó en rueda de prensa su satisfacción por el desempeño de sus futbolistas, haciendo hincapié en la fortaleza mental del grupo para sobreponerse a un inicio desfavorable. Matarazzo reconoció el valor histórico de alcanzar la tercera semifinal copera consecutiva con la Real Sociedad y afirmó que “es bonito hacer historia”, a la vez que señaló la importancia de continuar con un proceso de mejora. El técnico subrayó que la confianza y la actitud mostrada por sus jugadores se ha repetido en diferentes encuentros de la temporada, y destacó tanto la reacción colectiva como las contribuciones individuales que resultaron determinantes.

Europa Press publicó que Matarazzo valoró particularmente la aportación de los suplentes saltados al campo en la segunda mitad. Nombró a Luka Sucic, Orri Oskarsson —responsable del tanto que supuso la remontada definitiva— y Dani Díez, quien afrontaba sus primeros minutos con el primer equipo pero estuvo a la altura de las exigencias del partido. “Muy contento especialmente con los jugadores que entraron del banquillo”, señaló el entrenador, resaltando la importancia estratégica de los cambios realizados durante el desarrollo del partido.

Sobre el juego desplegado, el técnico reconoció deficiencias que aún deben ajustar, como situaciones defensivas, la presión sobre el rival y errores que permitieron al Deportivo Alavés anotar, incluido el penalti concedido. Matarazzo manifestó que el equipo “no defendió bien” y que su desempeño había sido más sólido en partidos anteriores. Europa Press reportó que estas declaraciones reflejan la autocrítica del técnico y su voluntad de mantener la exigencia incluso en momentos de celebración.

Respecto al ambiente previo al partido, el entrenador habló sobre el peso emocional de la cita para la plantilla y la ciudad de San Sebastián, mencionando la energía transmitida por la afición. Señaló que estos encuentros suponen mucho tanto para los jugadores como para todo el entorno del club y que sienten la emoción de dar un paso más en la competición. Aun así, apuntó que la atención ya se centra en el compromiso liguero ante el Elche, el siguiente rival de los txuri-urdin.

La agencia Europa Press también incluyó las declaraciones del técnico relativas al posible adversario en semifinales, en función del sorteo programado para este viernes. Matarazzo afirmó que para conquistar la Copa del Rey es necesario eliminar a los equipos más fuertes, sin dejar espacio para escenarios favorables previamente garantizados en las eliminatorias.

La Real Sociedad, tras esta victoria, mantiene su aspiración de lograr el título copero y se une a la reducida lista de equipos que avanzan a semifinales en la actual edición del torneo, consolidando un periodo reciente de presencia constante en las fases definitorias del certamen. El medio Europa Press consignó así la relevancia tanto del trabajo colectivo como de las actuaciones individuales, en un contexto de alta exigencia y ambición por parte del cuerpo técnico y la plantilla realista.