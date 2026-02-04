Agencias

Las importaciones de crudo a España caen un 4,9% en 2025, con EE.UU. liderando de nuevo el suministro

Las importaciones de crudo a España alcanzaron los 61,423 millones de toneladas en 2025, lo que representa una caída del 4,9% en 2025 con respecto al ejercicio anterior, con Estados Unidos como principal suministrador del país un año más, con el 15,2% del total, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

A pesar de liderar el suministro a España, el crudo llegado al país el año pasado desde Estados Unidos cayó un 9% frente a 2024, hasta las 9,334 millones de toneladas. Le siguieron como principales suministradores Brasil, con el 13,6% del total, y México, con el 12,3%.

En 2025 las importaciones de crudos de la OPEP a España representaron el 37,5%, con un descenso del 2,7% con respecto al ejercicio anterior, destacando el descenso de Venezuela, que se desplomaron un 75,2% frente a 2024, después de registrar un cero desde marzo tras la revocación de permisos por Estados Unidos.

Por áreas geográficas, en 2025 la principal zona de abastecimiento para España fue América del Norte, con el 33,1% del total, seguida de África, con el 30,0%.

Mientras, en diciembre, las importaciones de crudo a España aumentaron un 1,5% con respecto al mismo mes de 2024, hasta los 5,314 millones de toneladas, con Estados Unidos al frente con un aumento interanual del 27,8%, representando así el 18,1% de lo llegado al país.

