Entra de nuevo en vigor la subida de las pensiones de 2026 tras publicarse el decreto en el BOE

El Real Decreto-ley para la revalorización de las pensiones en 2026 aprobado ayer por el Consejo de Ministros ha entrado en vigor este miércoles, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De este modo, la subida de las pensiones para este año vuelve a entrar en vigor aunque aún no haya sido convalidada en el Congreso. Ese paso se producirá en los próximos días, aunque esta vez no se esperan problemas para su convalidación, pues la mayor parte de los grupos de la Cámara Baja, incluidos PP y Junts, es favorable al incremento de las pensiones.

Al haberse separado la revalorización de las pensiones del resto del escudo social, que se ha metido en otro decreto, el Ejecutivo se ha asegurado la convalidación de la subida de las pensiones en el Congreso, por lo que los pensionistas seguirán teniendo recogida en su nómina de febrero la subida de 2026, como ya la tuvieron en la nómina de enero.

La decisión del Gobierno de separar la subida de las pensiones del llamado escudo social, que tomó a última hora, se produce después de que el pasado 27 de enero el Congreso tumbara, con los votos de PP, Junts, Vox y UPN, el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones y el llamado escudo social. Ahora la convalidación de ambos decretos se votará por separado en la Cámara Alta.

¿CUÁNTO SUBEN LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS ESTE AÑO? Las pensiones contributivas y de clases pasivas suben este año un 2,7% y las pensiones mínimas, más de un 7%. No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentan un 11,4%, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizan un 11,4%.

La subida de las pensiones para 2026 ya fue efectiva en el mes de enero para los casi 13 millones de pensiones y prestaciones del sistema público y, tras la caída del decreto ómnibus, ahora se busca garantizar su continuidad, sin alteraciones en la nómina, con la aprobación, por separado, de la revalorización de las pensiones.

Las pensiones contributivas y de clases pasivas, atendiendo a la evolución de los precios, suben un 2,7% para 2026, la misma cuantía en que se incrementa el complemento para la reducción de la brecha de género.

Este incremento del 2,7% para 2026 beneficia a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de a los más de 734.000 perceptores del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cuyas pensiones también se revalorizan un 2,7%.

Según cálculos del Ministerio de Inclusión, la revalorización del 2,7% para este año supone, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentan en cerca de 500 euros anuales.

PENSIONES MÍNIMAS Y NO CONTRIBUTIVAS

Por su parte, las pensiones mínimas suben más del 7% en 2026 (+7,07%). No obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentan un 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el IMV.

Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizan también un 7,07% para 2026, con lo que alcanzan los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes.

La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales asciende a 13.106,80 euros anuales en 2026, frente a los 12.241,6 euros de 2025, y a 17.592,40 euros en los casos con cónyuge a cargo, por encima de los 15.786,4 euros de 2025.

Asimismo, la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2026 los 5.962,80 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.942,40 euros anuales, un 2,7% más.

Además, el decreto fija la pensión máxima en 3.359,60 euros mensuales ó 47.034,40 euros anuales, y la base máxima de cotización en 5.101,2 euros mensuales, un 3,9% más que en 2025.

CONGELACIÓN CUOTAS AUTÓNOMOS

La norma incorpora además otras medidas en materia de Seguridad Social que ya venían recogidas en el decreto ómnibus que se tumbó, como la congelación de las cuotas de autónomos para 2026, la no obligación de los parados de presentar la declaración de IRPF, la ampliación en 10 años de préstamos concedidos a la Seguridad Social, y las tarifas para la cotización por contingencias profesionales.

Al mismo tiempo, el decreto amplía durante un año más que los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras adscritos al Sistema Nacional de Salud con nombramiento estatutario o funcionario puedan compatibilizar la pensión contributiva de jubilación con el trabajo.

Igualmente, el decreto introduce una cotización adicional para los bomberos y agentes forestales a fin de que puedan adelantar la edad de jubilación con aplicación de coeficientes reductores.

MEI Y CUOTA DE SOLIDARIDAD

El decreto actualiza también la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), así como la cuota de solidaridad.

En concreto, la sobrecotización del MEI, que se utiliza para nutrir el Fondo de Reserva de las pensiones, se ha subido al 0,9% en 2026, frente al 0,8% de 2025, tanto para autónomos como asalariados y sea cual sea el importe de su salario.

Por su parte, la cuota de solidaridad, que entró en vigor en 2025 y estará desplegada por completo en 2045, consiste en una cotización adicional para la parte del salario que excede de la base máxima de cotización. Se aplica por tramos y de manera progresiva.

En 2025, la cuota de solidaridad fue del 0,92% para el tramo de salario hasta un 10% por encima de la base máxima, del 1% para el tramo entre un 10% y 50% superior a la base máxima, y del 1,17% para el tramo con salarios que han sobrepasado más de un 50% la base máxima. Estos tipos de cotización escalan en 2026 hasta el 1,15%, el 1,25% y el 1,46%, respectivamente.