Enclave Pronillo organiza este mes un campus para explorar la música brasileña dirigido a niños

Los participantes de entre 4 y 15 años tendrán la oportunidad de fabricar instrumentos de percusión con materiales reciclados, como latas, cartón, tubos y tapones, y experimentar cómo suenan al ser activados y construidos colectivamente. Esta actividad, que fusiona la creatividad y el trabajo grupal, forma parte del campus "Haz que suene: Blocos de Rua", que se desarrollará del 16 al 20 de febrero en Enclave Pronillo. Según informó la Fundación Santander Creativa (FSC), la propuesta invita a los niños y jóvenes a explorar la música brasileña mediante dinámicas lúdicas, juegos colaborativos e improvisación, sin necesidad de experiencia previa.

De acuerdo con la fuente, la iniciativa se inspira en los tradicionales "blocos de rua", agrupaciones espontáneas de músicos que desfilan por calles de Brasil durante el carnaval, caracterizados por la alegría y la participación comunitaria. Alejandro Lavid, fundador de Coloniales. Espacios de aprendizaje y docente en este campus, explicó que el objetivo es investigar el sonido, el ritmo y la construcción musical a través de la experiencia compartida. Lavid estará acompañado en la docencia por Marie-Claude Perreault, directora coral, pianista y responsable de MP, Docencia Musical.

Las sesiones del campus ofrecen actividades que abarcan desde el juego corporal y rítmico hasta la creación de instrumentos, la escucha activa, la experimentación sonora y la acción conjunta en grupo. "Nos adentraremos en los ritmos brasileños, la batucada y el Carnaval de Río para analizar cómo el cuerpo, el espacio y los materiales generan música en colectivo", señaló Lavid en declaraciones recopiladas por la FSC. Para inscribirse, las familias pueden acceder a la web oficial de Coloniales (tallerescoloniales.com), donde habitualmente se divulga la programación de actividades vinculadas a la sede de la FSC.

El medio FSC también detalló que, además del campus dedicado a la música brasileña, Enclave Pronillo acogerá diversos talleres y cursos creativos en febrero. Entre el 10 y el 13 de febrero, el Palacio de Riva Herrera recibirá a la Escuela Internacional de Mimo y Teatro Gestual Nouveau Colombier, que impartirá el curso "Commedia Dell’Arte Contemporánea" con el objetivo de renovar este tradicional estilo teatral bajo la dirección de Carlos Varela y Cristina Collado y la colaboración de Iris Mestre.

Asimismo, del 17 al 26 de febrero, la escuela ofrecerá un taller sobre el juglar contemporáneo, orientado a revisar el papel de esta figura desde una perspectiva multidisciplinar y adaptada al momento actual. El taller será coordinado por José Piris y Cristina Collado, nuevamente en colaboración con Iris Mestre. Según publicó la FSC, quienes deseen recibir más información o reservar plaza pueden hacerlo escribiendo al correo josepirismimo@yahoo.es o llamando al 627 633 319.

Además, el espacio cultural del Paseo de Altamira integra clases de acuarela guiadas por Jaime González, abiertas a cualquier edad y nivel, donde los alumnos pueden practicar o perfeccionar la técnica explorando motivos como paisajes urbanos, ecosistemas marinos y escenas naturales. Las inscripciones pueden solicitarse mediante el correo jgonzalezacuarelas@gmail.com o el número 616 588 795, detalló la fuente.

La sede de Pronillo también ofrece un curso de novela conducido por el escritor y periodista Carlos del Río, cuyo propósito es enseñar los elementos constitutivos de las historias literarias y revelar el proceso completo, desde la generación de las ideas hasta la publicación de los textos. Los interesados pueden obtener información adicional escribiendo a elrincondecarlosdelrio@gmail.com o llamando al 644 531 097, consignó la Fundación Santander Creativa.

Como complemento, Enclave Pronillo dispone de un taller semanal de armonización de voces, basado en el repertorio de la música moderna. Esta actividad, dirigida por la cantante y docente de Musiquea Inés Pardo, busca conformar un coro que presentará al finalizar el curso piezas que van desde el rock de los años setenta hasta géneros como el soul, reggae y góspel. Para inscripciones o consultas, el contacto es info@musiquea.com.

La Fundación Santander Creativa, responsable de la programación, pone a disposición del público el calendario completo de actividades y talleres a través de la página web www.santandercreativa.com/programacion-enclave-pronillo, donde se detallan todas las propuestas de Enclave Pronillo para el mes de febrero y el acceso a sus correspondientes vías de inscripción.