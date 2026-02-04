Agencias

El Ejército de Israel mata a un palestino durante una operación en Jericó, en el este de Cisjordania

La Autoridad Palestina ha denunciado que el Ejército israelí ha matado a un varón de 24 años durante una incursión este martes en la ciudad cisjordana de Jericó en la que han resultado heridas al menos otras tres personas.

Así lo ha afirmado el Ministerio de Salud palestino en un breve mensaje en Telegram en el que ha identificado a la víctima mortal como Said Nael Said al Sheij.

El director del Hospital de Jericó, Riyad Eid, ha confirmado a la agencia de noticias WAFA que el hombre sucumbió a las heridas de bala que le infligieron en el abdomen, provocándole una perforación en el hígado.

Otras tres personas han resultado heridas de diversa gravedad, según ha indicado el Ministerio, si bien WAFA ha elevado esta cifra a seis individuos, tres de ellos por disparos con munición real, dos por agresión física y una mujer que fue atropellada por un vehículo militar.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado cerca de 1.050 palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en 2025 se notificó el fallecimiento de 240 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.

