El CICR denuncia la muerte de un trabajador de la Media Luna Roja en un ataque en el sur de Gaza

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresó su indignación por el creciente impacto de la violencia sobre el personal humanitario en la Franja de Gaza, tras confirmar la muerte de Husein Hasan Husein al Sumairi, trabajador de la Media Luna Roja Palestina, en Jan Yunis. De acuerdo con el CICR, el incidente tuvo lugar la mañana del miércoles, mientras el equipo prestaba asistencia médica como respuesta a la intensificación de las hostilidades en el enclave palestino.

En una declaración difundida en redes sociales y recogida por distintos medios, el Comité Internacional de la Cruz Roja manifestó sus condolencias a la familia, colegas y amigos de Al Sumairi, subrayando que consideran “inaceptable que el personal de primera respuesta en Gaza siga enfrentando riesgos para su vida durante la realización de tareas humanitarias”. Según consignó el CICR, reiteraron que este tipo de situaciones atenta contra la protección que debería garantizarse a aquellos que cumplen labores de auxilio en contextos de conflicto.

El CICR destacó como “indignante” la sucesión de incidentes mortales y heridos entre los trabajadores y voluntarios de la Media Luna Roja Palestina desde el inicio de la actual ofensiva militar israelí en Gaza. El Comité recordó en su comunicado que la protección a personal médico, ambulancias, instalaciones sanitarias y trabajadores humanitarios está estipulada por el derecho internacional, e instó a todos los actores involucrados a tomar las medidas necesarias para asegurar la integridad y labor segura del personal sanitario y humanitario en terreno.

La organización humanitaria insistió en que “el personal médico, las unidades y el transporte, así como los trabajadores humanitarios y los bienes utilizados en operaciones humanitarias, deben ser respetados y protegidos”, y solicitó acciones inmediatas para preservar estas garantías. Según el CICR, las garantías y salvaguardas en favor de la actividad humanitaria resultan fundamentales para el funcionamiento de la asistencia en zonas de guerra y para la protección de la vida de la población civil.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo el control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), informó que el mismo miércoles al menos 21 personas perdieron la vida, incluidas cuatro menores de edad, durante ataques recientes ejecutados por fuerzas israelíes en distintos puntos de la Franja, con epicentro en Gaza capital y en Jan Yunis. Tal como publicó el Comité Internacional de la Cruz Roja, toda esta secuencia se produce en un contexto de escalada bélica tras los ataques de las milicias palestinas ocurridos el 7 de octubre de 2023, que derivaron en la ofensiva militar israelí.

El CICR recalcó que la continuidad de los ataques y la falta de garantías para el personal de respuesta médica dificultan severamente la prestación de asistencia y atentan contra el cumplimiento de principios humanitarios básicos. De acuerdo con las declaraciones recogidas, se subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de protección humanitaria y de garantizar el acceso seguro a las víctimas por parte del personal sanitario y voluntarios.

El Comité Internacional de la Cruz Roja concluyó su pronunciamiento solicitando una revisión de los protocolos y un respeto efectivo a las normas internacionales que buscan salvaguardar la vida y el trabajo de los equipos humanitarios, mientras sigue en aumento el saldo de muertes y heridos por la agudización del conflicto en Gaza.