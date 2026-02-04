EEUU reagenda dos informes de empleo y uno de inflación tras el fin del 'cierre' parcial del Gobierno

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha revelado este miércoles que publicará el informe de empleo correspondiente al mes de enero el 11 de febrero, cinco días después de la fecha original prevista debido al reciente 'cierre' parcial del Gobierno.

Según se desprende del comunicado emitido, el documento relativo a las vacantes de puestos de trabajo del mes de diciembre, que también se vio retrasado, verá la luz este 5 de febrero. Igualmente, la lectura de IPC de enero se ha aplazado al 13 de febrero desde el día 11 inicial.

A diferencia del 'cierre' del otoño pasado, que afectó a la totalidad del Gobierno, este solo ha provocado una interrupción parcial de la Administración federal.

En este sentido, Trabajo ha sido uno de los ministerios afectados hasta que la Cámara de Representantes aprobó el martes un nuevo paquete financiero que restauró plenamente su dotación económica.