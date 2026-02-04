Agencias

EEUU reagenda dos informes de empleo y uno de inflación tras el fin del 'cierre' parcial del Gobierno

Guardar

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha revelado este miércoles que publicará el informe de empleo correspondiente al mes de enero el 11 de febrero, cinco días después de la fecha original prevista debido al reciente 'cierre' parcial del Gobierno.

Según se desprende del comunicado emitido, el documento relativo a las vacantes de puestos de trabajo del mes de diciembre, que también se vio retrasado, verá la luz este 5 de febrero. Igualmente, la lectura de IPC de enero se ha aplazado al 13 de febrero desde el día 11 inicial.

A diferencia del 'cierre' del otoño pasado, que afectó a la totalidad del Gobierno, este solo ha provocado una interrupción parcial de la Administración federal.

En este sentido, Trabajo ha sido uno de los ministerios afectados hasta que la Cámara de Representantes aprobó el martes un nuevo paquete financiero que restauró plenamente su dotación económica.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Estados Unidos y México desarrollarán en conjunto políticas y mecanismos comerciales sobre minerales críticos

Estados Unidos y México desarrollarán

Elisa Mouliaá retira la demanda contra Íñigo Errejón: "No puedo continuar con esto sola"

Agotada tras meses de presión y sin respaldo de otras supuestas víctimas, la actriz anuncia su salida del proceso judicial, aunque la causa continúa en manos de la Audiencia Provincial y de la acusación popular que seguirá adelante

Elisa Mouliaá retira la demanda

Rubio dice que las conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní

Rubio dice que las conversaciones

El CICR denuncia la muerte de un trabajador de la Media Luna Roja en un ataque en el sur de Gaza

El Comité Internacional de la Cruz Roja expresó su indignación tras confirmar el fallecimiento de un primer respondiente durante una ofensiva militar en Jan Yunis, mientras realizaba tareas humanitarias, y exigió protección inmediata para el personal sanitario en la zona

El CICR denuncia la muerte

Al menos siete muertos en una operación del Ejército de Colombia sobre posiciones del ELN en Catatumbo

Militares realizaron una ofensiva en Norte de Santander, fronteriza con Venezuela, donde destruyeron campamentos, incautaron armas y capturaron a un supuesto miembro de la guerrilla mientras se agrava la crisis entre grupos armados y civiles

Al menos siete muertos en