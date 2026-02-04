Al menos siete muertos en una operación del Ejército de Colombia sobre posiciones del ELN en Catatumbo

La operación en la región de Catatumbo, al noreste de Colombia y próxima a la frontera con Venezuela, resultó en la incautación de armas de gran calibre, proyectiles, drones y una cantidad significativa de explosivos por parte de las Fuerzas Armadas, según publicó el medio de referencia. Esta ofensiva, enfocada en frenar la actividad de los grupos armados ilegales en la zona, se realizó entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. El Ejército de Colombia reportó la muerte de siete supuestos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la captura de otro presunto miembro de esa guerrilla, mientras continúan los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33, una de las facciones de las disidencias de las FARC, en la región.

Tal como informó el medio, la operación militar incluyó bombardeos aéreos y acciones terrestres en puntos clave de Catatumbo, principalmente en los municipios de El Tarra y Tibú, ambos en el departamento de Norte de Santander. Esta zona ha sido identificada como un territorio de disputa entre el ELN y el Frente 33, cuya rivalidad ha profundizado la crisis humanitaria para la población local en el último año. Las Fuerzas Armadas declararon haber destruido campamentos empleados por los grupos armados y requisado armamento, con el objetivo declarado de proteger a las comunidades que residen en áreas afectadas por el conflicto.

Según consignó el medio, se trata de la primera operación de este tipo dirigida simultáneamente contra posiciones del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC en Catatumbo. La intervención acontece momentos después de un encuentro entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington. Medios colombianos reseñaron que, durante la reunión, Petro expresó ante Trump su compromiso para neutralizar en el menor tiempo posible a las figuras más relevantes de los grupos armados en conflicto, entre los que mencionó a Gustavo Aníbal Giraldo, conocido como 'Pablito' e identificado como uno de los principales líderes del ELN, además de Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', dirigente del Frente 33, según recogió el medio de referencia.

El comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia, general Hugo López Barreto, enfatizó durante una comunicación oficial que las operaciones en Catatumbo seguirán adelante. López Barreto explicó que la presencia y la acción de los grupos ELN y Frente 33 continúan representando una amenaza directa para la población civil de Norte de Santander, por lo que la institución mantendrá las medidas para debilitar sus capacidades operativas en la región, reiteró el medio mencionado. Los militares buscan prevenir el avance y la consolidación de estructuras armadas ilegales que, de acuerdo con voceros oficiales, generan desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad en distintas comunidades rurales.

El medio detalló en su cobertura que, según fuentes militares, los enfrentamientos entre ambos grupos armados y la ofensiva estatal forman parte de un contexto donde el control territorial se ha convertido en un factor central de violencia. La disputa ha desatado una crisis humanitaria en aumento, marcada por la salida de familias de zonas en conflicto y la afectación directa a la vida de civiles que viven en Catatumbo. La región, conocida por su difícil acceso y terreno selvático, ha sido una de las áreas más golpeadas por el conflicto armado en Colombia, lo que ha condicionado la respuesta estatal y humanitaria.

A raíz de la operación militar, las Fuerzas Armadas subrayaron la importancia de actuar sobre los centros logísticos y militares de los grupos armados irregulares para desarticular su capacidad de ataque. Entre las evidencias incautadas se incluyeron armas automáticas, municiones, drones empleados para vigilancia y transporte de explosivos, además de materiales utilizados para el ensamblaje de artefactos explosivos improvisados. Todo este material se encuentra bajo análisis y custodia de las autoridades competentes, informó el medio citado.

Durante la intervención militar, las Fuerzas Armadas recalcaron que parte de la estrategia es evitar que los grupos armados sigan amplificando la crisis humanitaria y el riesgo sobre la población civil. La ofensiva también se plantea como una respuesta a la escalada de amenazas y agresiones reportadas en los últimos meses por organizaciones sociales y campesinas en la región, remarcó el medio de referencia.

En el comunicado emitido tras la operación, el Ejército de Colombia aseguró que “estas operaciones militares tienen como objetivo salvaguardar la vida y el bienestar de las poblaciones afectadas”, recogió el medio. Las autoridades reiteraron que las acciones en Catatumbo se enmarcan en el esfuerzo nacional para contrarrestar el avance del conflicto armado interno y garantizar condiciones de seguridad en territorios donde se observa la presencia de guerrillas, disidencias y otras agrupaciones ilegales.

La presencia de estas organizaciones armadas ha sido identificada como un factor de inestabilidad regional, tanto en términos de seguridad como desde una perspectiva humanitaria. Según los reportes, los enfrentamientos continuos han resultado en desplazamientos masivos y en un clima de miedo generalizado entre la población local, situación que exige del Estado colombiano intervenciones sostenidas y coordinadas.

En el transcurso de la ofensiva, además de las bajas y capturas reportadas, se han realizado patrullajes y controles en áreas rurales para garantizar la neutralización de posibles amenazas remanentes. Hasta el cierre del reporte consignado por el medio, autoridades militares confirmaron la continuación de operaciones en la zona y la disposición de incrementar la presencia estatal en Catatumbo y zonas circundantes de Norte de Santander para intentar estabilizar la situación y responder a futuras contingencias.