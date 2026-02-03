Unicaja gana 632 millones en 2025, un 10,3% más, y propone un 'pay out' del 70%

El consejo de administración de Unicaja analiza la posibilidad de una remuneración adicional para sus accionistas en los ejercicios 2026 y 2027, la cual podría materializarse tanto mediante la recompra de acciones propias como a través de dividendos complementarios, equivalentes aproximadamente al 25% del resultado neto consolidado del grupo correspondiente a cada año. Según informó el medio, dicha opción se suma al aumento en la política de retribución revelado este martes, que eleva el porcentaje de los beneficios a distribuir. El Grupo Unicaja cerró 2025 con un beneficio neto de 632 millones de euros, cifra que representa un crecimiento del 10,3% en comparación con los 573 millones obtenidos en 2024, de acuerdo con la información comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tal como detalló Unicaja, este resultado procede de un margen de intereses sólido, influido por el desempeño en el crecimiento de las comisiones netas y la disminución tanto de las provisiones como de otros ingresos y gastos de explotación, ítem en el que se refleja el gravamen temporal aplicado a las entidades de crédito. De acuerdo con datos publicados por la entidad, la ratio de eficiencia se mantuvo estable en el 45,5% pese a que los gastos de administración presentaron un incremento del 5,3% respecto al ejercicio anterior. En lo que a rentabilidad se refiere, la ratio ROTE ajustada por exceso de capital subió hasta el 12,1%, mejorando en 1,3 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2024; la cifra sin ajustes permaneció en el 9,8%.

Siguiendo la información reportada a la CNMV, la entidad financiera ha cumplido las previsiones y objetivos marcados al mercado para el ejercicio 2025 en las principales magnitudes de gestión. Además, Unicaja anunció una revisión en su política de dividendos, con el propósito de aumentar el ‘pay out’ al 70% de beneficio neto —por encima del 60% fijado hasta ahora—. El grupo contempló que, tras la publicación de los resultados anuales, el consejo de administración pueda determinar una retribución adicional, sobrepasando incluso ese 70%, según reveló el medio.

La distribución total correspondiente al ejercicio 2025 comprenderá 443 millones de euros asignados al pago de dividendos entre sus accionistas. En esta suma se incluyen los 169 millones desembolsados en septiembre de 2025 y el dividendo de 274 millones que la entidad propondrá a la próxima junta general de accionistas para su autorización, tal como publicó la fuente. El grupo subrayó, a la vez, que pese al incremento en la política de distribución, la entidad mantiene una holgura de capital calificada como sustancial y por encima de los mínimos regulatorios exigidos.

El informe consignado por Unicaja expone que la mejora registrada en sus resultados durante 2025 responde no solo a la robustez del margen de intereses, sino también a una mejora en el perfil de riesgos y a la reducción de las cargas extraordinarias asociadas a su actividad ordinaria. Al incluir posibles recompras de acciones y pagos adicionales a los dividendos ya planificados, la entidad profundiza en una línea de remuneración pensada para responder a las expectativas del inversor y respaldada por los indicadores de rentabilidad y fortaleza financiera presentados.

La variación en la política de retribución, según recoge la información comunicada por Unicaja a la CNMV, supone una señal de confianza en la capacidad del grupo de sostener un ritmo de crecimiento estable y cumplir con los compromisos reguladores, sin comprometer la posición patrimonial de la entidad. La estrategia de remuneración, que ahora ofrece mayor flexibilidad a las decisiones del consejo sobre los beneficios anuales, amplía el abanico de herramientas para responder tanto a los intereses de los accionistas como a los escenarios de mercado que puedan presentarse en el corto y medio plazo.