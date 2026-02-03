Un tribunal de apelación de Túnez aumenta la pena del islamista Ghannouchi de 14 a 20 años

Túnez, 3 de feb (EFE).- Un tribunal de apelación de Túnez aumentó la condena de 14 años de prisión -dictados en primera instancia el pasado julio- a 20, al islamista y expresidente del Parlamento Rached Ghannouchi -de 84 años-, por el caso 'Complot contra el Estado 2', por el que están procesadas casi una veintena de personas sobre las que pesan penas de entre dos y 34 años de cárcel.

La agencia de noticias TAP informó de que la Sala Penal especializada en casos de terrorismo del Tribunal de Apelaciones incrementó las penas de cuatro acusados y rebajó la condena a tres, mientras que diez procesados huidos de la justicia -entre ellos el exministro de Exteriores Rafik Bouchklata- siguen condenados a 35 "con ejecución inmediata".

Asimismo, el tribunal no abordó la sentencia de 35 años dictada contra del ex primer ministro Youssef Chahed -también huido-, cuya defensa apeló la decisión de ser remitido a la sala penal.

Los acusados enfrentan los cargos de "formación de entidad terrorista", "adhesión voluntaria en el territorio tunecino para cometer crímenes terroristas" y "contratar y ejercitar a personas para cometer crímenes".

Además, se les atribuyeron los delitos de "divulgación, suministro y difusión de informaciones" y "conspiración contra la seguridad del Estado".

El equipo legal de Ghannouchi aseguró en la página Facebook del islamista que la decisión de aumentar su condena de 14 a 20 años no se basa en "ninguna acción material" y negó la existencia de pruebas que demuestren la conspiración.

La defensa informó además de que la audiencia se realizó "a distancia", por lo que el islamista "se negó" a participar, tanto en la fase inicial como en la de apelación, al considerar que los juicios en esta modalidad "constituyen una violación de su derecho a la defensa".

Tras el veredicto, la defensa de Ghannouchi -quien sostiene que los cargos contra el político tienen "motivaciones políticas y son falsos"- comunicó su decisión de "no apelar" el veredicto por "la firme convicción de que no existen garantías de un juicio justo".

El pasado abril, se celebró en el país magrebí el mayor juicio llamado 'Complot contra la seguridad del Estado', en el que se dictaron penas de entre cinco y 45 años, en contra de casi cuarenta personas del mundo de la política, el ámbito económico y mediático, por delitos vinculados al terrorismo, desorden público y atentados contra la seguridad.

Túnez inició una transición democrática con la Primavera Árabe en 2011 que, según la sociedad civil, quedó interrumpida cuando el actual mandatario, Kais Said, se arrogó plenos poderes en 2021 y cambió el sistema político y constitucional, antes de revalidar su mandato en las presidenciales de octubre de 2024. EFE