Temas del día de EFE Internacional del 3 de febrero de 2026 (13.00 GMT)

EEUU COLOMBIA

Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la primera reunión de ambos tras un año de deterioro de las relaciones bilaterales por sus diferencias en política migratoria y lucha contra el narcotráfico y por los ataques de EE.UU. en Venezuela y la captura Nicolás Maduro.

UCRANIA GUERRA

Kiev - Ucrania ha sufrido esta madrugada, con unas temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, el primer ataque contra su sistema energético desde que Rusia declarara el pasado jueves una tregua temporal en sus bombardeos contra dicho sistema, que ha dejado sin calefacción a zonas de Kiev, Jarkov y localidades del centro del país.

(Se ha enviado información de que Rusia empleó más de 60 misiles para reanudar sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana, así como la condena del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que ha dicho que "sin presión a Rusia no se terminará la guerra").

(El ataque ruso se produce un día antes de que se reanuden las negociaciones trilaterales de Abu Dabi, de las que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha dicho esta madrugada que esperaba "buenas noticias")

(Se han enviado reacciones a los ataques, entre ellas la del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que ha llegado a Kiev este martes)

EEUU VENEZUELA

Washington/Caracas - Un mes después de la captura de Nicolás Maduro por tropas de EE.UU., Caracas y Washington mantienen un peculiar deshielo con la liberación de presos políticos y la reforma del sector petrolero como ejes de un inicio de apertura en el país suramericano.

- El ataque militar de Estados Unidos a Venezuela hace un mes, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro, ha puesto en desventaja a la oposición del país suramericano ante una interlocución cada vez más reducida con Washington, que negocia directamente con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

- El chavismo convoca a una marcha en Caracas al cumplirse un mes de la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras tres regiones cercanas.

IRÁN EEUU

Teherán.- Irán anunció que reanudará negociaciones nucleares con Estados Unidos bajo las amenazas de una intervención militar de Washington, conversaciones que ha confirmado una de las terceras partes implicadas, Pakistán, que sin embargo no ha precisado el lugar donde se celebrarán.

(Se han enviado unas claves: Irán y EStados Unidos vuelven a la lmesa de negociación en medio de las amenazas de Trump)

EEUU GOBIERNO

Washington - La Cámara de Representantes de Estados Unidos prevé votar una resolución para financiar el Gobierno y revertir el cierre administrativo decretado el sábado.

EEUU INMIGRACIÓN

Miami (EEUU) - Cerca de 350.000 haitianos están en riesgo de deportación en Estados Unidos, al expirar su Estatus de Protección Temporal (TPS) por orden del presidente, Donald Trump, lo que pone en peligro sus vidas y la economía de estados como Florida, advierten activistas.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - El enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, viaja a Israel para entrevistarse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mientras avanza la fase dos de la tregua en Gaza con la apertura del paso de Rafah con Egipto y en medio de la tensión regional por un posible ataque de Estados Unidos a Irán.

NORUEGA MONARQUÍA

Oslo - Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit, afronta a partir hoy un juicio en un tribunal de Oslo por varios casos de violación y maltrato en medio de las crecientes críticas a la Casa Real noruega y a su madre, que mantuvo durante años una amistad con el pederasta millonario estadounidense Jeffrey Epstein.

(En el comienzo del juicio, Marius Borg Høiby se declaró no culpable de los cargos de violación, maltrato y filmar sin consentimiento a varias mujeres, pero admitió haber cometido agresiones y otros delitos menos graves)

MÉXICO SEGURIDAD

Ciudad de México - Los grandes carteles de México usan cada vez con mayor frecuencia drones con explosivos para golpear objetivos militares y civiles, en un contexto de presión por parte de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, según varios especialistas consultados por EFE.

CHINA URUGUAY

Pekín - El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se reúne este martes con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de una visita de una semana a China, a donde viaja acompañado de una amplia delegación empresarial para fortalecer lazos con su mayor socio comercial.

UE ULTRADERECHA

Bruselas - El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, tiene previsto participar en Bruselas en el foro ultraconservador en el marco de un viaje por Europa en el que también visitará Hungría e Italia.

GUATEMALA PRENSA

Ciudad de Guatemala - La Corte Suprema de Justicia de Guatemala celebra audiencia para resolver de manera definitiva un amparo que busca otorgar el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, procesado en un caso por el que suma ya 1.280 días en prisión preventiva.

CÁNCER PREVENCIÓN

Ginebra - La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) presentan un estudio que revela el porcentaje de casos de cáncer que pueden prevenirse globalmente, un día antes de la celebración de la jornada mundial contra esta enfermedad.

ESPECIALES

- Con motivo de la expiración del tratado START III (New START) el 5 de febrero, el último tratado vigente para reducir el número de misiles nucleares de ambas potencias, la Agencia EFE enviará este martes y este miércoles una serie previa con la Guía RUSIA EEUU.

AGENDA INFORMATIVA

América

13:00h.- Rumichaca.- ECUADOR COLOMBIA.- Transportistas de Colombia y Ecuador realizan una marcha hasta el puente fronterizo de Rumichaca, principal paso entre ambos países, para protestar contra la guerra comercial en la que están inmersos los dos países, tras la entrada en vigencia de aranceles recíprocos del 30 %, como parte de un cruce de sanciones económicas. Puente internacional de Rumichaca (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Cerca de 350.000 haitianos están en riesgo de la deportación a partir de este martes en EEUU (Texto)

16:00h.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA PRENSA.- La Corte Suprema de Justicia de Guatemala celebra audiencia para resolver de manera definitiva un amparo que busca otorgar el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, procesado en un caso por el que suma ya 1.280 días en prisión preventiva. Cámara de Amparos (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Washington.- EEUU COLOMBIA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Colombia, Gustavo Petro, se reúnen en la Casa Blanca tras un año de tensiones y acusaciones cruzadas entre ambos mandatarios

16:30h.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA ESPACIO.- La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) oficializa la firma del contrato para el lanzamiento del satélite QUETZAL-2, un proyecto tecnológico que marca el retorno del país al ámbito espacial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU GOBIERNO.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos prevé votar una resolución para financiar el Gobierno y revertir el cierre administrativo decretado el sábado.

San Juan.- DADDY YANKEE.- Daddy Yankee festeja este martes sus 50 años de vida, en cuyo tiempo tuvo oportunidad de conocerse como "El jefe" del ritmo del reguetón con los éxitos mundiales 'Gasolina' y 'Despacito', a dejar el género urbano y pasar a la música cristiana con temas como 'Sonríele a la vida'. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA ESPAÑA.- El General de División Luis Figuero Aguilar, del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio de España, imparte una conferencia en Buenos Aires en ocasión con ocasión del centenario de la partida del hidroavión español Plus Ultra para cruzar por primera vez el Atlántico sur (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS IGLESIA.- Los católicos hondureños conmemoran el 279 aniversario del hallazgo de la virgen de Suyapa, la patrona de Honduras (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción - PARAGUAY DICTADURA - La ONG Codehupy presenta el segundo volumen del cómic 'Ventanas Abiertas', que relata la lucha de las mujeres de Paraguay contra la dictadura de Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989. (Texto) (Foto)

Asunción - PARAGUAY INFLACIÓN - El Banco Central de Paraguay (BCP) publica el informe de la inflación del mes de enero de 2026. (Texto)

Montevideo - URUGUAY URBANISMO - Impulsados por su amor a la capital uruguaya, el colectivo 'Montevideo Más Linda' lleva a cabo acciones colectivas de limpieza y cuidado del espacio público en distintos puntos del centro de la ciudad.(Texto) (Foto) (Video)

Europa

14.00 h.- Madrid - ESPAÑA GRECIA.- Rueda de prensa de los ministros de Asuntos Exteriores de España y Grecia, José Manuel Albares y Georgios Gerapetritis, respectivamente. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

16:00h.- Ginebra.- CÁNCER PREVENCIÓN.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) presentan un estudio que revela el porcentaje de casos de cáncer que pueden prevenirse globalmente. (Texto)

Bruselas.- UE ULTRADERECHA.- La Red Política para los Valores y los grupos políticos de la Eurocámara Patriotas por Europa y Conservadores y Reformistas Europeos organizan en el Parlamento Europeo una cumbre por la libertad de expresión en la que participa el líder de Vox, Santiago Abascal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- OMS EMERGENCIAS.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta sus prioridades de acción y necesidades de financiación para responder a emergencias sanitarias en todo el mundo, tras haber respondido a 48 emergencias en 79 países en 2025. (Texto)

Praga.- REPÚBLICA CHECA GOBIERNO.- La coalición de populistas y eurocríticos presidido por el magnate Andrej Babis se somete a una moción de censura en medio de una disputa política con el presidente checo, Petr Pavlo, quien se niega a aceptar como ministro de Medio Ambiente a un controvertido derechista, investigado por mensajes racistas y misóginos en redes sociales. (Texto) (Foto) (Víeo)

París.- G7 FINANZAS .- El ministro de Finanzas, Roland Lescure, y el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, presentan las prioridades de la presidencia francesa del G7 en el terreno de las finanzas y de la economía digital. (Texto)

O.Medio

Riad.- A. SAUDÍ TURQUÍA.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, visita la capital saudí, Riad, acompañado de un importante contingente de empresarios turcos, en una gira que lo lleva a Egipto al día siguiente.

El Cairo.- EGIPTO LIBROS.- Concluye la Feria Internacional del Libro de El Cairo con más de 1.400 editoriales y un total de 6.637 expositores además de eventos culturales y actividades temáticas centradas en la IA y la Generación Z en el Centro Internacional de Exposiciones de Egipto (EIEC) de la capital egipcia.

Doha.- CATAR ENERGÍA.- La Conferencia y Exhibición Internacional sobre Gas Natural Licuado (LNG2026) reúne en Doha a empresas y marcas del sector con un enfoque integral en toda la cadena de valor del GNL para abordar los avances de la industria, las tecnologías emergentes y las tendencias del mercado.

Asia

Pekín.- CHINA URUGUAY.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prosigue con su viaje de Estado a China este martes, jornada en la que se celebra la Cumbre Presidencial bilateral y se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping. (Texto) (Foto) (Vídeo)

