Sánchez y su homólogo de Emiratos resaltan el valor del diálogo en el contexto geopolítico

Dubái, 3 feb (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, mantuvieron este martes una reunión en la que abogaron por la importancia del diálogo y la cooperación internacional en el actual contexto geopolítico.

Sánchez y su homólogo de Emiratos se reunieron en los márgenes de la Cumbre Mundial de Gobiernos organizada por este país en Dubái y en la que participan una treintena de líderes de todo el mundo y representantes de numerosas multinacionales.

El jefe del Ejecutivo español, según explicó en las redes sociales, agradeció al primer ministro emiratí la organización de este foro.

Una cumbre que dijo que ambos pusieron en valor por la trascendencia que tiene crear espacios de diálogo y para la cooperación internacional.

La reunión, según fuentes del Gobierno, sirvió para seguir reforzando la relación bilateral y para ratificar el memorando de entendimiento en materia de administración digital y buen gobierno que España y Emiratos Árabes Unidos firmaron en 2022.

La de este martes fue la tercera visita de Sánchez a Emiratos en cuatro años.

El 2 de febrero de 2022 presidió los actos con motivo del Día de España en la Exposición Universal de Dubái y mantuvo una serie de reuniones políticas y económicas con el fin de potenciar las inversiones en España.

Volvió en diciembre de 2023 con motivo de la cumbre sobre cambio climático COP28. EFE

