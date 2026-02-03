Rusia confirma reanudación de ataques contra la infraestructura energética de Ucrania

Moscú, 3 feb (EFE).- El Ejército ruso ha reanudado los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, con lo que pone fin a la tregua que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió al Kremlin, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Esta noche, en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en territorio ruso, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión contra empresas del complejo militar industrial de Ucrania y los objetivos energéticos utilizados por este", indicó el parte de guerra diario publicado en Telegram.EFE