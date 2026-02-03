Agencias

Rusia confirma reanudación de ataques contra la infraestructura energética de Ucrania

Guardar

Moscú, 3 feb (EFE).- El Ejército ruso ha reanudado los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, con lo que pone fin a la tregua que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió al Kremlin, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Esta noche, en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en territorio ruso, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión contra empresas del complejo militar industrial de Ucrania y los objetivos energéticos utilizados por este", indicó el parte de guerra diario publicado en Telegram.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez anuncia que España prohibirá acceder a redes sociales a menores de 16 años

Infobae

Sanidad de Gaza: Israel únicamente permitió a 12 palestinos entrar anoche a Gaza por Rafah

Infobae

El Gobierno hará lo posible para cumplir el déficit del 5 % en 2026 como lo hizo en 2025

Infobae

Telefónica, Liberty e Infravia ultiman la compra de Netomnia por 2.300 millones, según el 'FT'

Telefónica, Liberty e Infravia ultiman

Saúl Craviotto: "La motivación es un amplificador de aptitudes, pero creo mucho en la disciplina"

Saúl Craviotto: "La motivación es