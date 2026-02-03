Agencias

Rusia ataca infraestructura energética en Járkov

Kiev, 3 feb (EFE).- Rusia ha atacado en las últimas horas infraestructuras energéticas de la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania y la segunda más grande del país, en el primer gran bombardeo a este tipo de instalaciones desde el comienzo de la tregua temporal en los ataques al sistema energético ucraniano acordado por el Kremlin con EE.UU. el pasado jueves.

“Los ataques van dirigidos a infraestructura energética. El objetivo es claro: provocar la máxima destrucción posible y dejar a la ciudad sin calefacción en medio del frío extremo”, dijo el alcalde de Járkov, Igor Teréjov.

Ucrania vive el período invernal más frío de los últimos lustros y los termómetros bajan hoy hasta los 26 grados negativos en Járkov.

El bombardeo ruso contra energía en Járkov llega después de que el presidente ucraniano dijera en la víspera que los rusos seguían sin lanzar ataques deliberados contra infraestructuras energéticas y por tanto mantenían la tregua.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el pasado jueves que su homólogo ruso, Vladímir Putin, se había comprometido a detener esta clase de ataques durante una semana. El Kremlin le corrigió después y dijo que la tregua duraba sólo hasta el domingo, pero Moscú dijo este lunes que seguía sin atacar el sector energético ucraniano.

Además de Járkov, Rusia ha bombardeado esta madrugada Kiev, donde las autoridades han informado de tres heridos y daños materiales en cinco distritos capitalinos. EFE

