Prohens reitera su rechazo al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur: "No lo podemos aceptar"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reiterado el rechazo de Baleares al acuerdo comercial entre la Unión Europa (UE) y Mercosur y ha trasladado su apoyo a los payeses que la semana pasada se manifestaron en el archipiélago.

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament al ser preguntada acerca de esta cuestión por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien ha acusado al PP de "hacerse fotos con las víctimas de sus propias políticas".

"El Govern no puede aceptar en los términos que está planteado el acuerdo con Mercosur. Rechazamos cualquier propuesta que no incluya cláusulas espejo o de salvaguarda del bienestar animal, el uso de medicamentos o reciprocidad en los estándares de producción", ha dicho la presidenta.

Es decir, ha incidido, que los requisitos no sean al menos los mismos, "muy elevados", que la Unión Europea exige a los payeses de Baleares.

Además, ha reivindicado el trabajo de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural para tratar de garantizar que la nueva Política Agraria Común (PAC) "no implique una pérdida de financiación" para el campo balear.

Cañadas, por su parte, ha afeado a los 'populares' que "en Baleares se envuelvan en la bandera del campo y en Bruselas voten a favor de su ruina".

"Han pasado de ser defensores del campo a gestores de su desmantelamiento y estar sumisos a la Agenda 2030. Exigimos la total derogación del Pacto Verde, el rechazo total de Mercosur y el control del 100% de las importaciones", ha expuesto.

"Dejen de hacerse fotos con las víctimas de sus propias políticas y rompan con su colación de interés en Europa", ha añadido la líder de los de Santiago Abascal.