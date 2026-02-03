Primer ministro etíope advierte a "radicales" de Tigré que "no pueden derrotar a Etiopía"

Adís Abeba, 3 feb (EFE).- El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, advirtió este martes a los "radicales" del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), partido que gobernaba antaño esa región norteña, de que "no pueden derrotar a Etiopía", tras los combates recientes que han hecho temer por una nueva guerra en ese territorio.

"Los radicales del FPLT nos están mostrando cuánto odian al pueblo de Tigray al crear una alianza con Shaebia, el gobierno que mató y masacró al pueblo de Tigray", afirmó Abiy ante el Parlamento, en referencia al 'Shaebia' o Frente de Liberación Popular de Eritrea (FLPE), que luchó por la independencia de Eritrea respecto a Etiopía.

En los últimos tiempos, Etiopía ha acusado a la vecina Eritrea de financiar a grupos armados, especialmente a las fuerzas del FPLT.

"Mi mensaje a aquellos que quieren dañar a Etiopía es que, con quienquiera que se alíen, no podrán derrotar a Etiopía", aseveró el mandatario ante la Cámara de Representantes Populares (Cámara Baja).

El primer ministro hizo hincapié en que "el pueblo de Tigré anhela la paz y el desarrollo. Es un pueblo pacífico que desea superar sus dificultades actuales, trabajar arduamente y transformar sus vidas con su propio esfuerzo. También desea trabajar juntos y crecer en cooperación con sus compatriotas etíopes".

Sin embargo, apostilló, el pueblo tigrino "no ha sido protagonista en la arena política", pues "ha sido un escenario donde otros actúan".

"Por tanto -zanjó-, el pueblo de Tigré debe convertirse en protagonista por derecho propio. Para lograrlo, se requiere una nueva mentalidad política".

Abiy hizo esas declaraciones tras la escalada de tensiones por los nuevos enfrentamientos ocurridos desde hace una semana entre fuerzas del Ejército federal etíope y combatientes del FPLT.

El presidente de la Administración Provisional de Tigré, teniente general Tadesse Werede, ya expresó el pasado sábado su rechazo a cualquier nuevo conflicto con el Gobierno federal, al que acusó de perpetrar ataques con drones en la región que podrían desatar una "guerra total".

Tadesse fue designado el pasado abril por Abiy para liderar la Administración Provisional tigrina, como una figura de consenso para la región, después de la destitución de su antecesor, Getachew Reda, inmerso en una crisis interna desatada dentro del FPLT.

La división en el seno de las fuerzas tigrinas -que opone al Gobierno provisional y a ciertas facciones del FPLT- perdura todavía y hace que no exista un acuerdo sobre cómo abordar los conflictos con el Gobierno federal.

Tigré sufrió una devastadora guerra que empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando Abiy ordenó una ofensiva contra el FPLT (partido que gobernaba entonces la región), en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

El conflicto se zanjó en 2022 con un acuerdo de paz firmado en Pretoria, capital de Sudáfrica, de difícil cumplimiento.

Al menos 600.000 personas murieron en la guerra, según el mediador de la Unión Africana en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo. EFE

(foto)