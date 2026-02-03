Más de 50.000 personas evacuadas por las inundaciones en el norte de Marruecos

Rabat, 3 feb (EFE).- Más de 50.000 personas fueron evacuadas por las autoridades marroquíes ante las inundaciones causadas por las intensas lluvias que azotan el norte del país y que mantienen a las autoridades en alerta ante el riesgo de nuevos temporales de agua y viento, con nevadas en cotas altas.

Las evacuaciones se llevaron a cabo de manera gradual "en función de las zonas afectadas y de la evolución de la situación sobre el terreno", según informó el Ministerio de Interior marroquí.

La gran mayoría de las operaciones de evacuación se realizaron en Alcazarquivir, en la provincia de Larache (norte), una localidad de más de 120.000 habitantes, donde el Ejército se mantiene desplegado desde el jueves pasado para apoyar a los afectados ante las inundaciones por la crecida del río Loukkos y del embalse de Oued El Makhazine, que ha superado su capacidad de llenado.

Para evitar desbordamientos, las autoridades realizaron varios desfogues controlados del agua embalsada en Oued El Makhazine, como medida preventiva ante la nueva alerta roja de lluvias torrenciales que pueden superar los 150 milímetros y fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora a partir de mañana miércoles en el norte del país.

Las autoridades han suspendido las clases durante una semana y en las redes sociales circulan imágenes de calles vacías en Alcazarquivir con comercios cerrados, en otras se ve a comerciantes construyendo diques con ladrillos y colocando cemento y sacos de arena para proteger sus negocios.

El temporal ha afectado también a las comunicaciones marítimas entre Tarifa (sur de España) y Tánger (norte de Marruecos) que han sido suspendidas por el mal tiempo en el estrecho de Gibraltar.

Tras siete años de intensa sequía, que llegaron a comprometer la agricultura y el agua potable en varias zonas del país, la temporada de lluvias que vive el país en estas últimas semanas aumentó hasta un 60,8 % la tasa de llenado de los embalses.

El ministro marroquí de Agricultura, Ahmed el Bouari, aseguró en una respuesta escrita a preguntas de los parlamentarios que los embalses destinados a la agricultura almacenan 8.220 millones de metros cúbicos actualmente, con un nivel de llenado del 58 %, frente al 25 % del año pasado.

El titular de Equipamiento y Agua, Nizar Baraka, anunció oficialmente el pasado 12 de enero que Marruecos había superado siete años consecutivos de sequía.

La falta de agua redujo en un 38 % la cabaña ganadera nacional y el pasado junio, por primer vez, se suspendió el tradicional sacrificio del cordero durante la festividad del Aid al Adha.

El agua impulsará las cosechas durante la próxima temporada y, según las últimas previsiones del banco central marroquí BAM, el crecimiento del PIB nacional se situará en 4,5 % en 2026 gracias en parte a la recuperación de la actividad de la agricultura, principal motor económico del país, con la proyección de una producción de cereal de 5 millones de toneladas. EFE

