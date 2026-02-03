Los sanguíneos representarán en 2026 el 10% del total de nuevos cánceres en España

El 63% de los pacientes con tumores hematológicos en España sobrevive, una cifra que la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) relaciona directamente con los avances médicos y científicos logrados en la última década, así como con una mayor accesibilidad a tratamientos innovadores. Según consignó la SEHH, estos progresos tienen impacto no solo en la esperanza de vida, sino también en la calidad de vida de quienes padecen este tipo de enfermedades. A pesar de estas mejoras, desde la entidad se advierte que quedan retos pendientes en la detección y abordaje clínico de estos tumores, cuya incidencia va en aumento. En el contexto del Día Mundial contra el Cáncer, la SEHH ha remarcado la necesidad de redoblar esfuerzos en investigación, diagnóstico precoz y atención integral, como recoge el medio en su último informe.

De acuerdo con datos publicados por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia tras analizar el informe “Las cifras del cáncer sanguíneo en España”, preparado por la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), se prevé que los tumores hematológicos representen el 10% de los nuevos diagnósticos oncológicos en el país para 2026. Esto equivaldría a cerca de 28.000 casos anuales, manteniendo estos cánceres en el quinto lugar de incidencia después de los de mama, pulmón, próstata y colon. Según señaló la SEHH, esta proyección convierte a los cánceres sanguíneos en una de las preocupaciones prioritarias para el sistema sanitario y para los profesionales de la hematología.

El diagnóstico y el tratamiento de tumores sanguíneos, como linfomas, leucemias y mielomas múltiples, continúan planteando importantes desafíos. El medio informó que los cánceres de sangre tienden a ser menos conocidos y resultan difíciles de identificar para la población general, lo que dificulta una detección temprana. Por este motivo, la SEHH ha lanzado una campaña de divulgación con el fin de mejorar el conocimiento de estos cánceres en la sociedad y responder a las dificultades que enfrentan los hematólogos en su práctica cotidiana.

En línea con la campaña internacional “Unidos por lo Único” y frente a los interrogantes que surgen en torno a los tumores de la sangre, la organización científica abordó una serie de retos específicos. Entre ellos, destacó la necesidad de impulsar nuevas investigaciones y estrategias para la detección precoz, perfeccionar los tratamientos ya existentes, desarrollar terapias personalizadas y garantizar el acceso universal a opciones innovadoras para todos los pacientes. Estos objetivos buscan mejorar de manera sostenida el pronóstico de las personas afectadas y evitar barreras en el acceso a servicios avanzados.

Según declaró la SEHH, parte de los avances recientes permiten observar nuevos paradigmas de tratamiento, especialmente en enfermedades como el mieloma múltiple, donde se está aplicando un enfoque orientado hacia la curación en pacientes seleccionados. No obstante, el medio subrayó que todavía existen patologías con menor respuesta terapéutica, como los síndromes mielodisplásicos (SMD), en las que la investigación se mantiene como un pilar imprescindible para lograr progresos significativos.

Respecto a las tasas de supervivencia en España, la SEHH destacó que el 63% de los diagnósticos de cáncer sanguíneo logran superarse. Esta mejora se atribuye principalmente a la introducción de nuevas terapias y al acceso ampliado a tratamientos adaptados a las características particulares de cada paciente. A pesar de este avance, la sociedad médica insiste en que la investigación debe enfocarse en elevar aún más las expectativas de vida y calidad de vida para quienes siguen enfrentando estas enfermedades.

En este contexto, la SEHH detalló que el desconocimiento sobre los síntomas y la complejidad en la identificación de los tumores hematológicos hacen especialmente relevante aumentar la concienciación pública. La información recogida por la entidad sugiere que una mayor sensibilización social, así como una formación continua de los profesionales de la salud, pueden contribuir de forma efectiva a que los pacientes sean diagnosticados en fases iniciales, algo que se traduce en mejores resultados clínicos.

El informe también señala la importancia de que los hematólogos dispongan de herramientas y recursos suficientes para enfrentar la creciente incidencia del cáncer de sangre. Esto incluye un apoyo sostenido a la investigación básica y aplicada, programas educativos para el público general y sistemas de acceso equitativo a los tratamientos de última generación. De acuerdo con la SEHH, estas medidas permitirán adaptar la respuesta del sistema sanitario español a la evolución epidemiológica de los tumores hematológicos, que ya figuran entre las principales preocupaciones de la salud pública en el país.

La SEHH ha reiterado a través del medio la necesidad de cooperación entre diferentes actores del sistema sanitario, incluidos los responsables políticos, la industria farmacéutica y las organizaciones de pacientes, para asegurar que los adelantos logrados beneficien a todos los afectados por estas patologías. La entidad concluye que es fundamental proseguir con campañas informativas y de sensibilización para combatir la falta de conocimiento general sobre el cáncer sanguíneo y garantizar una atención médica más eficiente y personalizada.