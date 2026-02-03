La misión de la ONU en el Congo desplegará su primer equipo para supervisar alto el fuego

El Cairo, 3 feb (EFE).- Catar anunció que la misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (RDC), la Monusco, desplegará en los próximos días su primer equipo para supervisar el alto el fuego entre las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en Uvira, en el este del RDC.

Ambas partes en conflicto firmaron anoche en una reunión organizada por el mediador Catar un acuerdo para que la Monusco envie la "primera misión de campo a la ciudad de Uvira en los próximos días para supervisar el alto el fuego, una vez establecidos los canales de comunicación necesarios para facilitar el trabajo de la misión de conformidad con el mecanismo".

En el encuentro en Doha, que forma parte del mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego, ambos renovaron su compromiso con la tregua y con el Marco de Doha para la Paz, firmado el pasado 15 de noviembre.

"Sobre la base de estas discusiones, los miembros acordaron los pasos posteriores para reforzar la eficacia del mecanismo y asegurar la continuidad de reuniones periódicas en el marco del mismo", se apunta en la nota del Ministerio de Exteriores catarí.

En esta reunión participaron también una delegación de Estados Unidos y de la Unión Africana (UA) en calidad de observadores, así como de Togo en su condición de mediador designado por la UA, además de la Monusco y la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos.

El pasado diciembre, el poderoso grupo rebelde M23 -que cuenta con el apoyo de Ruanda- se retiró de la estratégica ciudad de Uvira, situada a orillas del lago Tanganica y fronteriza con Burundi, tras tomarla en una rápida ofensiva.

Esta urbe fue sede del gobierno designado por Kinshasa en Kivu del Sur tras la caída de Bukavu, capital provincial, a manos del M23 en febrero pasado.

La ofensiva rebelde en esta región rica en minerales ocurre después de que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado día 4 en Washington un acuerdo de paz en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

Esta firma en Washington se suma a los esfuerzos de mediación de Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que en noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU. EFE