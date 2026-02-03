La Media Luna Roja Palestina lleva a 56 personas a Rafah a la espera de salir de Gaza

Jerusalén/Gaza, 3 feb (EFE).- La Media Luna Roja Palestina trasladó este martes a 56 personas, 16 pacientes que necesitan recibir atención médica y 40 acompañantes, al paso de Rafah, en la divisoria entre Gaza y Egipto, a la espera de que crucen la frontera tras su apertura el lunes.

"Dieciséis pacientes, acompañados por 40 asistentes, fueron recibidos en el Hospital de Rehabilitación Médica de la Sociedad (de la Media Luna Roja Palestina) en Jan Yunis (sur de Gaza), como parte de la coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el segundo día de reapertura del cruce terrestre de Rafah", recoge el comunicado difundido por la organización.

Los equipos médicos de la Media Luna Roja atendieron en el centro de Jan Yunis, en el que se encontraban también quienes esperaban a salir del enclave el lunes, antes de que las ambulancias los llevaran al paso fronterizo.

El lunes se produjo la primera evacuación médica a través de Rafah desde mayo de 2024, según la OMS, mes en el que Israel cerró este cruce al lanzar su ofensiva contra la ciudad homónima en el sur de la Franja.

Aunque la cifra prevista a diario era de 200 personas transitando el paso (50 para entrar y 150 para salir), apenas una veintena lo atravesaron completamente a lo largo del lunes y los controles por las distintas autoridades presentes en el perímetro del túnel hicieron que personas que habían llegado a Rafah no pudieran completar su acceso hacia un lado u otro.

De los 50 gazatíes que trataron de volver al enclave y llegaron ayer a Rafah, sólo 12 lograron acceder tras pasar un día completo en las instalaciones.

Además, el domingo, día anunciado por las autoridades israelíes como de apertura de Rafah, nadie cruzó la divisoria.EFE