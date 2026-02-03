Igualdad convoca mañana un Comité de Crisis para analizar los cinco asesinatos machistas de enero y dos de 2025

El Ministerio de Igualdad ha convocado un comité de crisis este miércoles 4 de febrero para analizar los cinco asesinatos machistas de enero y dos de 2025, según han avanzado fuentes ministeriales a Europa Press.

El Comité se convoca cuando se producen más de cinco asesinatos por violencia de género en un mes. El anterior encuentro de este tipo se produjo el jueves 8 de enero para estudiar los crímenes machistas que tuvieron lugar en septiembre, noviembre y diciembre del año pasado.

Durante la reunión, se repasan antecedentes y demás circunstancias de los casos desde todas las perspectivas y desde el punto de vista y competencias de todas las instituciones que intervienen. El objetivo es tener una radiografía que facilite el identificar posibles aspectos a mejorar en el abordaje de la violencia de género.

Desde que comenzó 2026, el Ministerio de Igualdad ha confirmado víctimas por violencia de género en Jaén, Las Palmas, Cádiz, Badajoz, Málaga y Pontevedra. No obstante, este último, ocurrido el 1 de febrero, en principio, no entraría en los casos que van a ser examinados.

Además, el departamento de Ana Redondo confirmó el 13 de enero un asesinato machista en febrero del año pasado en Baleares y el 23 de este mismo mes uno ocurrido en septiembre de 2025 en Badajoz. Las mismas fuentes han señalado que estos dos casos del año pasado sí que se estudiarán en el Comité, con los cinco primeros crímenes de este año.

En cuanto a los asesinatos ocurridos en 2026, Andalucía cuenta con tres de los seis casos de este año. Precisamente, la comunidad andaluza fue la que más crímenes de violencia de género aglutinó el año pasado, con 14 de los 48 totales.

Por otro lado, tres de las víctimas (50%) tenía una o más denuncias previas contra el presunto agresor, según datos estadísticos del Ministerio de Igualdad. Respecto a su nacionalidad, cuatro de las seis mujeres asesinadas este año eran españolas. Mientras, cinco de los agresores son españoles y uno de otro país.