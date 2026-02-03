Grindr eliminará la función de localización por la "seguridad" de los deportistas LGBTQ+ en Milán-Cortina

La preocupación por el uso indebido de la tecnología en entornos donde convergen miles de personas de diferentes nacionalidades y culturas ha llevado a la aplicación Grindr a anunciar una serie de medidas de protección enfocadas en los deportistas LGBTQ+ durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo de este año. Según informó la propia plataforma, la funcionalidad de localización, que habitualmente permite a los usuarios descubrir personas cercanas y conocer la distancia que los separa, quedará desactivada dentro de la Villa Olímpica, dados los riesgos reales para la seguridad que han identificado para este colectivo durante la cita deportiva.

De acuerdo con lo detallado por Grindr, la decisión responde al aumento de la atención global que enfrentan los participantes olímpicos, algo que, para los deportistas gais, bisexuales, trans y queer, y especialmente para aquellos que no han hecho pública su orientación sexual o proceden de países donde la homosexualidad está penalizada o criminalizada, puede traducirse en riesgos adicionales para su integridad. La aplicación, que se describe como la mayor red social mundial para personas LGBTQ+, precisó que en contextos cotidianos la función de localización puede resultar útil, pero en el reducido y vigilado espacio de la Villa Olímpica dicha herramienta puede facilitar la identificación y localización precisa de personas, lo cual puede poner en peligro a los deportistas.

Tal como reportó la plataforma, la simple presencia de un perfil en Grindr revela aspectos de la identidad de una persona que, en más de 60 países, sigue constituyendo un delito. Esto incrementa la vulnerabilidad de quienes, al ser visibles en la app, pueden ser objeto de seguimiento o incluso persecución por razones de orientación sexual, tanto por parte de otros residentes como de usuarios externos. Grindr señaló que alguien ajeno a la Villa podría consultar perfiles ubicados en el recinto, y el uso de datos de distancia podría emplearse para ubicar con exactitud a un individuo, lo que representa una amenaza directa en el contexto olímpico.

De acuerdo con informaciones citadas por Grindr y recogidas por OutSports, al menos 44 deportistas LGBTQ+ tendrán presencia en la competición que comienza esta semana en Italia. El medio recordó que la aplicación ya implementó esta blindaje digital durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 y en los Juegos de Verano de París 2024, marcando un precedente de intervenciones proactivas para proteger la privacidad de sus usuarios.

Entre las medidas que se aplicarán figura igualmente la deshabilitación completa de la función de vídeo privado en la Villa Olímpica, la cual normalmente permite que los videos enviados solo puedan visualizarse una vez por el destinatario. Además, Grindr enviará recordatorios semanales a los deportistas para advertirles acerca de los riesgos particulares presentes en el entorno olímpico y facilitará el acceso gratuito a funcionalidades premium habitualmente de pago, como los mensajes que se autodestruyen, la opción de anular el envío de mensajes y la posibilidad de bloquear capturas de pantalla de conversaciones.

La empresa remarcó que todos estos ajustes buscan minimizar las amenazas potenciales a la privacidad e integridad de los participantes LGBTQ+ en una situación donde la exposición mediática y social no tiene precedentes comparados con eventos previos a la era digital. Grindr agregó que la cooperación con los deportistas y la concienciación sobre los peligros asociados a la visibilidad digital se consideran elementos clave para resguardar la seguridad durante los Juegos. Todo este paquete de medidas refuerza la preocupación de plataformas digitales y organizaciones por adaptar sus servicios a escenarios donde las herramientas pensadas para crear comunidad pueden convertirse en vías de amenaza ante circunstancias excepcionales, según publicó Grindr.

En el comunicado que difundió la aplicación, se resalta que la concentración de miles de participantes en un espacio reducido implica desafíos inéditos respecto al uso de aplicaciones sociales que suelen basar su atractivo en la cercanía física de sus usuarios. Esta circunstancia, unida a la diversidad de legislaciones existentes respecto a la homosexualidad a nivel global, refuerza la necesidad de implementar cambios específicos en grandes eventos multideportivos, señaló la compañía.