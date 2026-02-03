FSB detiene a un extranjero que planeaba sabotaje contra objetivos energéticos en Moscú

Moscú, 3 feb (EFE).- Las autoridades rusas detuvieron a un ciudadano extranjero que planeaba un atentado terrorista contra una instalación energética de la región de Moscú por orden de los servicios de la inteligencia ucraniana, según informó el Servicio Federal de Seguridad (FSB) en su portal oficial.

"El FSB detuvo en Moscú a un ciudadano extranjero nacido en 1996 implicado en los preparativos de un atentado terrorista y de sabotaje por orden de una organización terrorista ucraniana prohibida en Rusia que actúa en interés de los servicios de inteligencia de Ucrania", señaló la entidad en el comunicado.

Según los investigadores, el detenido fue reclutado en su país de origen a través de Telegram y cumpliendo órdenes se trasladó a Rusia para cometer un sabotaje contra una instalación eléctrica en la región de Moscú.

Posteriormente el extranjero, cuya nacionalidad no se especifica, debía viajar a Ucrania para combatir contra el Ejército ruso.

"Se requisó al detenido un artefacto explosivo artesanal de cinco kilogramos, y un móvil que contenía su correspondencia con el organizador", añadió el FSB.

El Comité de Instrucción del FSB de Moscú y la región de Moscú incoó una causa penal por adquisición y tenencia ilegal de artefactos explosivos y preparativos para un sabotaje.

"El implicado confesó su participación en los preparativos para cometer un sabotaje por orden de una organización terrorista de Ucrania", señaló el servicio.EFE