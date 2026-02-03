El Principado de Andorra, candidato a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco

París, 3 feb (EFE).- Andorra, España y Francia han presentado una candidatura transnacional del Principado de los Pirineos a la Lista del Patrimonio Mundial de la organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), anunció este martes las ministra francesa de Cultura, Rachida Dati.

Con el título de "Prueba material de la construcción del Estado de los Pirineos: El coprincipado de Andorra", la candidatura incluye monumentos ubicados en los tres Estados participantes, precisó la ministra en un comunicado.

Los sitios propuestos en la candidatura "dan testimonio de una historia y un patrimonio que, sin interrupción a lo largo del último milenio, fueron moldeados por el pueblo andorrano, los obispos de Urgel en España y los condes de Foix, y posteriormente por sus sucesores: los reyes de Francia, los líderes de los períodos revolucionario y napoleónico, y finalmente, los presidentes de la República Francesa", destacó Dati.

Se trata de doce edificios y conjuntos monumentales, como el castillo de Foix, la catedral de la Seu d'Urgell y su entorno, y diez parroquias y edificios románicos andorranos.

Sant Joan de Caselles (Canillo), Sant Romà de les Bons (Encamp), Sant Martí de la Cortinada (Ordino), Sant Climent de Pal (la Massana), Santa Coloma (Andorra la Vella), Sant Serni de Nagol (Sant Julià de Lòria), Sant Miquel d'Engolasters (Escaldes-Engordany), el Jaciment del Roc d'Enclar, la Roureda de la Margineda i la Casa de la Vall.

El desarrollo de esta candidatura es fruto, señaló Dati, de una estrecha colaboración con el coprincipado de Andorra, con Andorra y España, así como con el departamento francés de Ariège y todos los actores locales.

Andorra aceptó la Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco el 3 de enero de 1997 y cuenta con un sitio inscrito, el Valle del Madriu‑Perafita‑Claror, clasificado como paisaje cultural y no como bien puramente natural.

En paralelo, la ministra también anunció la presentación de la candidatura del 'Pic du Midi' (Pico del Mediodía) y de su Observatorio en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, ya que ilustra "excepcionalmente el período pionero del establecimiento de los primeros observatorios científicos de alta montaña".

Una "auténtica proeza de ingeniería y esfuerzo humano", el Observatorio del 'Pic du Midi' es un ejemplo "excepcional" de la ocupación y el desarrollo de una cima montañosa con fines tanto científicos como turísticos, subrayó.

Esa coexistencia se ha prolongado durante más de un siglo, conformando así un paisaje cultural excepcional, donde la búsqueda del conocimiento del cosmos ha dado forma a un lugar único, abierto a todos, declaró la ministra.

El desarrollo de esa candidatura se ha elaborado con la Región de Occitania, el departamento de Altos Pirineos, la Universidad de Toulouse y el equipo científico del observatorio.

Las dos candidaturas serán examinadas por el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco en su 49º sesión, en julio de 2027. EFE