El presidente iraní anuncia que negociará con Estados Unidos tras las amenazas de Trump

Teherán, 3 feb (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, anunció este martes que ha dado instrucciones para que su país comience negociaciones con Estados Unidos, algo que se produce bajo las amenazas de una intervención militar de Washington.

“He dado instrucciones a mi ministro de Asuntos Exteriores para que, siempre que exista un entorno adecuado —uno libre de amenazas y expectativas irrazonables—, busque negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia e interés propio”, dijo el mandatario en la red social X. EFE