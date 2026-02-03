El Ejército de Israel denuncia 110 proyectiles de mortero ocultos en mantas y bolsas de la UNRWA

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han denunciado este martes el hallazgo de 110 proyectiles de mortero, entre otro armamento, oculto en mantas y bolsas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

En un mensaje en redes sociales, las FDI han señalado que en el marco de registros en el sur de la Franja de Gaza, las tropas israelíes han localizado "aproximadamente 110 proyectiles de mortero, varios cohetes y otro equipo de combate", que, según el Ejército, "estaban ocultos en mantas y bolsas de ayuda humanitaria de la UNRWA".

El Ejército israelí encuadra estas acciones en las operaciones al este de la Línea Amarilla, "con el fin de limpiar la zona de infraestructuras terroristas y armas de las organizaciones terroristas de la Franja".

Una vez devueltos todos los rehenes tomados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el ataque del 7 de octubre de 2023, se espera que las partes den pasos para avanzar en las segunda fase del plan de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Este comprende tanto la salida de Hamás de las estructuras de poder, con el traspaso de competencias al equipo de tecnócratas que asumirá la gestión de la Franja de Gaza, como la retirada de las fuerzas israelíes que ya deberían estar por detrás de la denominada Línea Amarilla en la primera fase del plan.