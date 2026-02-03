El efecto Trump deja en un segundo plano a la oposición venezolana

Saraí Coscojuela

Caracas, 3 feb (EFE).- El ataque militar de Estados Unidos a Venezuela, de hace un mes, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro, ha puesto en desventaja a la oposición del país suramericano ante una interlocución cada vez más reducida con Washington, que negocia directamente con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró recientemente ante el Senado que la líder opositora venezolana y premio nobel de la paz, María Corina Machado, "puede formar parte" de una eventual transición en el país.

Sin embargo, ha destacado, que ahora guste o no, "el control de las armas y de las instituciones gubernamentales están en manos del régimen", que es liderado por Rodríguez.

En esa misma audiencia, el funcionario dijo que la Administración de Donald Trump no tiene intención de llevar a cabo un nuevo ataque en Venezuela, aunque no descartó ninguna opción si la líder chavista no coopera con Washington.

Este escenario, a juicio del politólogo y socio director de Log Consultancy, Pablo Andrés Quintero, pone a la oposición en una posición de "gran desventaja".

"La oposición tiene un dilema al día de hoy y es que ha perdido la interlocución directa con Washington, entendiendo también que su capacidad de cooperación con un Gobierno pragmático y transaccional como el de Trump, al día de hoy no la tiene, porque el que tiene el poder de ejecución del tema petrolero es el Gobierno de Delcy Rodríguez", señaló a EFE.

Barajando las opciones, Trump ha sugerido "juntar" al chavismo y a la oposición venezolana para acercar posturas para una transición democrática en el país. El mandatario califica a Machado de "muy buena persona" pero ha resaltado el "buen trabajo" que viene desempeñando Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

A juicio del politólogo Piero Trepiccione, la postura de Trump de entenderse con Rodríguez tras la captura de Maduro, el pasado 3 de enero, "es lo más inteligente" en esta circunstancia para no repetir escenarios como el de Afganistán.

"Es decir, fórmulas como las ocurridas en Irak, en Afganistán, la propia Libia, han servido como experiencias previas para no generar proceso de desestabilización y de anarquización de los países", explica a EFE.

Sin embargo, Machado ha pedido que haya una "transición real" tras la cual no quede "un sector del régimen en el poder", lo que, a juicio del politólogo Pablo Andrés Quintero, es una conducta que le puede jugar en contra ante los aliados internacionales.

La oposición mayoritaria ve en Trump a su mayor aliado, lo que para Trepiccione sigue siendo válido por el posicionamiento y la capacidad de influencia que tiene el mandatario estadounidense en medio de la "reconstrucción" del orden global.

Por eso considera que la oposición liderada por Machado no debe caer en "inmediatismos" o en una "emocionalidad" que pudiera -sostuvo- perjudicar los procesos en Venezuela a largo plazo.

Sin embargo, Quintero cree que depender por completo de la estrategia política de Trump puede ser "peligroso" en términos de autonomía para la oposición.

Sobre la división en las filas opositoras, el consultor político cree que "lo lógico" es que todos los dirigentes confluyan sus energías y armen un solo bloque, "pero -argumenta- está más que demostrado que la unidad es un eslogan, que no es una realidad política".

"La unidad no puede ser una palabra, sino un hecho político", afirmó el experto, para quien "es algo que se va a ir consolidando si se cumplen ciertas condiciones".

También considera que la oposición que está dentro de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), integrada por el excandidato presidencial (2012 y 2013) Henrique Capriles, debe pasar del diagnóstico a las propuestas hacia los ciudadanos.

Igualmente, Trepiccione explicó que el antichavismo debe asociar narrativas que tengan relación con las necesidades de la ciudadanía.

"Este vínculo con las necesidades cotidianas de la gente puede hacer que el país se repolitice, que la gente nuevamente se organice para participar en los asuntos públicos", añadió, al tiempo que descartó que en un corto plazo la oposición venezolana resuelva su división interna. EFE

