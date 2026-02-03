Agencias

El cliente misterioso del avión militar Embraer KC-390 es Uzbekistán

São Paulo, 3 feb (EFE).- El cliente anónimo que adquirió dos unidades del avión militar KC-390 Millennium de Embraer en 2024 es Uzbekistán, según anunció este martes el fabricante brasileño de aviones durante la feria aeroespacial de Singapur.

De este modo, Uzbekistán es el primer país de Asia central que adquiere ese carguero militar, que servirá a la Fuerza Aérea para tareas de transporte y para misiones humanitarias, según un comunicado de Embraer.

Por el momento, once países han firmado contratos para comprar el KC-390, incluyendo Brasil, Austria, Corea del Sur, Eslovaquia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Portugal, República Checa y Suecia, además de Uzbekistán.

Actualmente, Embraer tiene 33 pedidos firmes en cartera para el KC-390 Millennium, a los que se suman seis aparatos cuya venta aún no está totalmente cerrada a Eslovaquia y Lituania. EFE

