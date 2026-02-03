El chavismo marcha en Caracas a un mes del ataque de EE.UU. y la captura de Maduro

Caracas, 3 feb (EFE).- El chavismo vuelve a las calles de Caracas con una marcha convocada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) este martes, cuando se cumple un mes desde el ataque militar estadounidense y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

La movilización está prevista en el oeste de la capital venezolana, donde los seguidores del chavismo protestarán por la captura de Maduro y Flores, y exigirán su regreso, según informó Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Distrito Capital, en su cuenta de Instagram.

"Protestaremos con fuerza, con amor y con la convicción de que la justicia prevalecerá", afirmó el también secretario de movilización de calle del PSUV, quien informó que las preparaciones de la marcha comenzaron desde la madrugada, hora local.

Fernández indicó en Instagram que su partido tiene "diversas actividades" y "máximas movilizaciones" planeadas en todo el país durante el mes de febrero.

Además, aseguró que el chavismo se mantendrá "en las calles" para brindar "respaldo absoluto" y en "cualquier escenario" a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió las funciones del Ejecutivo el pasado 5 de enero.

Diosdado Cabello, secretario general del PSUV, anunció el lunes la convocatoria de esta marcha, y también informó sobre otra movilización para el miércoles 4 de febrero, cuando se conmemoran los 34 años del fallido golpe de Estado que encabezó el presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) contra el entonces jefe de Estado, Carlos Andrés Pérez.

Asimismo, Cabello señaló que las actividades del partido chavista incluyen una marcha de la juventud, el próximo 12 de febrero.

Desde el ataque militar de EE.UU., el chavismo se ha movilizado diariamente en Caracas, con marchas, jornadas de escritura de cartas para enviar al mandatario y vigilias para pedir la liberación y retorno de Maduro y Flores a Venezuela.

Maduro permanece encarcelado en una cárcel federal en Estados Unidos, acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.EFE