El ataque de Rusia a la energía en Ucrania demuestra que no quiere paz, dice Rutte en Kiev

Kiev, 3 feb (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró este martes desde Kiev que el ataque masivo lanzado por Rusia contra el sistema energético ucraniano esta madrugada, tras una tregua en los bombardeos de cuatro días, demuestra que el Kremlin no está interesado en el proceso de paz.

“El presidente Trump y su equipo están intentando parar este baño de sangre. Está claro que Ucrania está lista para apoyar esto. Se han hecho progresos, pero Rusia sigue atacando. El último ataque tuvo lugar anoche. Esto demuestra que no se toman en serio la paz”, dijo Rutte en su discurso ante el Parlamento ucraniano, poco después de llegar a Kiev.

Rutte aludía a los esfuerzos para poner fin a la guerra de manera negociada que lidera la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Negociadores de Ucrania, Rusia y EE.UU. tienen previsto celebrar el miércoles y el jueves en los Emiratos Árabes Unidos la segunda ronda de los contactos trilaterales que empezaron el mes pasado en la capital de ese país, Abu Dabi.

En su discurso ante el Parlamento ucraniano, Rutte aseguró que la economía rusa está sufriendo los efectos de las sanciones occidentales pese al apoyo que el Kremlin recibe de China, Corea del Norte e Irán.

Rutte dijo que Rusia está sintiendo las consecuencias del incremento de las medidas contra la llamada 'flota fantasma' que utiliza para burlar las sanciones a su petróleo, y se comprometió en nombre de la OTAN a seguir presionando a Moscú y apoyando a Kiev. EFE

