El argentino Walter Astrada, figura clave en el festival Photo Forum Fest de Barcelona

Barcelona, 3 feb (EFE).- La ciudad de Barcelona acogerá este mes una nueva edición del Photo Forum Fest, una cita anual de referencia que reúne a miles de aficionados y profesionales de la fotografía y la videografía, que este año contará con el argentino Walter Astrada y el italiano Paolo Roversi como ponentes principales.

El evento, que se celebrará del 18 al 20 de febrero, se articula en torno a tres grandes congresos, un programa de actividades y una feria comercial, así como con la presencia de referentes de la cámara, que convierten al festival en una de las "mejores plataformas para profesionales y creadores de la fotografía que buscan estar al día en un sector en constante evolución", según sus organizadores, Eduard Casanova y Carles Figuerola.

El evento es una de las principales citas internacionales para profesionales y aficionados a la fotografía, que llegan a Barcelona procedentes de cerca de cincuenta países, como Portugal, Francia, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Argentina, Singapur o Marruecos, entre otros.

Entre los tres grandes congresos, el Life, que cierra el festival el día 20 y se centra en fotoperiodismo y trabajos sobre naturaleza, viajes y aventura, también contará con profesionales célebres en su programación.

Entre ellos estará el argentino Walter Astrada, ganador de tres premios World Press Photo, además del fotógrafo callejero Pau Buscató, y el galardonado con un World Press Photo en 2024 y especializado en fotografía de naturaleza Jaime Rojo, ambos españoles.

Otra de las figuras más relevantes invitadas al congreso es el fotógrafo italiano Paolo Roversi, conocido por su trabajo con firmas de moda como Dior o Comme des Garçons o las revistas Vogue, Vanity Fair o W Magazine, que ofrecerá una clase magistral el martes 17 de febrero.

El congreso inaugural del festival será Bodaf Europe, el 18 y 19 de febrero, dedicado a la fotografía de bodas, reunirá a algunos de los profesionales más influyentes del mundo, como Achilleas Colaclides, que trabaja fundamentalmente en Grecia e Italia, la pareja The Richters y la británica Naomi Goggin, y celebrará los premios Bodaf Europe Awards.

Finalmente, el congreso Family Time (19 y 20 de febrero) estará dedicado a la fotografía familiar e infantil y contará con una presencia mayoritariamente femenina entre sus ponentes, donde destacan profesionales como Claudia Cabrero, Anna Rigau o Vanessa Royo.

El Photo Forum Fest incluirá una exposición comercial donde marcas como Nikon, Sony, Fujifilm, Canon, OM System y DJI presentarán novedades y se llevarán a cabo cerca de cuarenta talleres gratuitos, así como exposiciones, firmas de libros y entrevistas. EFE