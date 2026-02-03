De acusarlo de narco a recibirlo en la Casa Blanca: claves de la reunión de Trump y Petro

Eduard Ribas i Admetlla

Washington, 2 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este martes en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tras un año de sonoros desencuentros en el que Washington ha acusado al mandatario sudamericano de narcotraficante y este ha criticado repetidamente la política exterior del republicano.

Estas son las claves de un cara a cara al que Petro llega en la recta final de su mandato pero que puede ser el más importante de su presidencia.

El encuentro será a las 11.00 horas de Washington (misma hora en Bogotá y 16.00 GMT) en la Oficina Oval de la Casa Blanca y oficialmente se desarrollará a puerta cerrada, aunque Trump suele permitir a última hora el acceso de la prensa.

Petro es el tercer dirigente latinoamericano recibido por Trump en la Casa Blanca durante su segundo mandato, después del salvadoreño Nayib Bukele y del argentino Javier Milei, aliados ideológicos del republicano.

El presidente colombiano llegó a Washington el domingo por la noche tras obtener un visado especial, ya que está sancionado por la Administración estadounidense.

Obsequiará a Trump con una cesta de chocolates y café colombianos en un intento de simbolizar su política de sustitución de cultivos de coca.

La relación entre Petro y Trump ha sido tensa desde que el líder republicano regresó al poder el 20 de enero de 2025.

Días después de su investidura, amenazó a Colombia con una guerra arancelaria por la negativa de Petro a recibir vuelos de deportación de migrantes, al denunciar un "trato indigno". La crisis se resolvió el mismo día, pero dejó una herida abierta.

En septiembre, Washington retiró la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha antidrogas y ese mismo mes, el Departamento de Estado revocó su visa tras instar, en un mitin en Nueva York, a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump sobre Gaza.

El tono se elevó aún más en octubre, cuando Trump acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico", mientras que el Departamento del Tesoro le impuso sanciones financieras al incluirlo, junto a parte de su familia y al ministro de Interior, Armando Benedetti, en la llamada Lista Clinton.

Petro condenó además los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, y Trump llegó a sugerir que el mandatario colombiano podría ser "el siguiente" objetivo después del operativo contra Nicolás Maduro en Venezuela, pero ambos acordaron verse en una sorpresiva llamada telefónica del 7 de enero, días después del arresto del líder chavista.

Trump afirmó este martes que Petro "ha cambiado mucho su actitud" desde el derrocamiento de Maduro, y se mostró convencido de que tendrán una buena reunión.

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, que acompaña a Petro en Washington, también se mostró este martes "muy positiva" sobre el cara a cara y aseguró que el encuentro relanzará las relaciones entre ambos países.

Petro llega a la cita en la recta final de su mandato, ya que la primera vuelta de las elecciones presidenciales está prevista para el 31 de mayo, pero la lista de temas a abordar es variada y compleja.

Esos van desde la posible petición del mandatario para ser retirado de la Lista Clinton hasta asuntos migratorios y la eventual colaboración con Washington en sus planes para la transición en Venezuela, país que comparte más de 2.000 kilómetros de porosa frontera con Colombia.

El asunto del narcotráfico, sin embargo, es central. "Será fundamental que Petro encuentre puntos en común con Trump en áreas de máxima prioridad para Estados Unidos", dijo a EFE Jason Marczak, director del Centro para América Latina del Atlantic Council.

Petro llegará a la Casa Blanca con la intención de demostrar con datos que su política, que apuesta por la sustitución de cultivos en lugar de la tradicional guerra contra el narcotráfico, ha sido exitosa.

La Casa Blanca denuncia, sin embargo, que el área de cultivos de coca ha aumentado, con base en cifras de Naciones Unidas que, según el Gobierno colombiano, se elaboraron con una "metodología equivocada".

Kevin Sullivan, vicepresidente del Consejo de las Américas, declaró a EFE que Petro todavía tiene margen de maniobra para implementar cambios dado que ejercerá el cargo "durante gran parte de 2026", hasta que en agosto asuma un nuevo mandatario.

"El presidente Trump buscará compromisos concretos del presidente Petro para intensificar las acciones y frenar el creciente flujo de cocaína que sale de Colombia", pronosticó. EFE

(foto)