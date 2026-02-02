VÍDEO: Trump advierte de demandas contra miembros de la izquierda radical y subraya que no estuvo en la isla de Epstein

Donald Trump sostuvo que figuras relevantes del Partido Demócrata y sus donantes figuran entre las personas que visitaron la propiedad privada de Jeffrey Epstein, según sus declaraciones, mientras él reiteró que nunca estuvo en la isla. El exmandatario de Estados Unidos manifestó su intención de iniciar acciones judiciales contra miembros de lo que calificó como “izquierda radical”, a quienes responsabilizó de difundir afirmaciones sobre su supuesta relación con Epstein. Según informó Europa Press, Trump clarificó su posición en una serie de publicaciones a través de redes sociales, tras la difusión de nueva documentación del Departamento de Justicia estadounidense relacionada con el caso Epstein.

De acuerdo con Europa Press, Trump argumentó: “No solo no fui amistoso con Jeffrey Epstein, sino que, según la información que acaba de ser publicada por el Departamento de Justicia, Epstein y el depravado y mentiroso ‘autor’ llamado Michael Wolff conspiraron para hacerme daño a mí o a mi Presidencia”. Trump añadió que varios opositores “esperan, sin esperanza”, y además anunció que procederá legalmente contra algunos de estos individuos, a quienes acusa de relacionarlo falsamente con la red de trata y explotación de menores vinculada a Epstein.

Tal como publicó Europa Press, el Departamento de Justicia dio a conocer el viernes cerca de tres millones de páginas adicionales vinculadas a la investigación sobre Epstein. Estos nuevos documentos forman parte de lo estipulado por la Ley de Transparencia aprobada específicamente en noviembre para este caso. El total de material divulgado incluye más de 2.000 vídeos, 180.000 imágenes y numerosos documentos en los que el expresidente Trump figura en más de un millar de menciones.

Europa Press destacó que Trump utilizó estos registros para reforzar su rechazo a cualquier acto de proximidad con Epstein, insistiendo en que nunca visitó la isla privada del empresario. Sostuvo además que los documentos demostrarían que Epstein, junto con el periodista y escritor Michael Wolff, habría intentado dañar su imagen pública y su administración presidencial a través de la propagación de dichos que él califica como falsos y difamatorios.

En sus mensajes, Trump recalcó: “Yo nunca fui a la repugnante isla Epstein, pero casi todos estos sucios demócratas y sus donantes sí que lo hicieron”, declaración que apuntó directamente a adversarios políticos, según consignó Europa Press. Este señalamiento se produjo en el contexto de la reciente revelación documental, que ha devuelto a la opinión pública el debate sobre las posibles relaciones de figuras públicas con el caso Epstein.

La cobertura de Europa Press también subrayó que en los documentos liberados, la mención de Trump figura en varias ocasiones, si bien el expresidente insiste en rechazar cualquier vínculo personal con Epstein más allá de aquellos conocidos a nivel social, y niega rotundamente la acusación de haber visitado la isla que se ha convertido en eje del escándalo.

El paquete de documentos publicado por el Departamento de Justicia, de acuerdo con el reporte de Europa Press, forma parte de una iniciativa para asegurar la transparencia en un caso que ha recibido una gran atención mediática y política tanto a nivel nacional como internacional. La liberación de millones de páginas, vídeos, imágenes y otros elementos asociados a la investigación permite que tanto las autoridades como la sociedad civil accedan a una mayor cantidad de detalles vinculados al entorno y las actividades de Epstein.

El exmandatario estadounidense afirmó su decisión de responder a las acusaciones mediante los tribunales y de desafiar públicamente a quienes, según su versión, han promovido una asociación entre él y Jeffrey Epstein sin presentar pruebas directas de un vínculo personal. Europa Press reportó que la polémica por las supuestas conexiones entre líderes políticos y el caso Epstein continúa alimentando acusaciones cruzadas y demandas de investigación dentro del panorama político estadounidense.