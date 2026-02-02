UNAV se alía con la mexicana Expo Mayoristas para el intercambio turístico entre ambos países

Más de 800.000 viajeros mexicanos eligieron España como destino en 2025, una cifra que contrasta con los aproximadamente 285.000 españoles que visitaron México durante el mismo periodo, según declaraciones consignadas por Europa Press de Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo de México. Esta tendencia en los flujos turísticos entre ambos países enmarca el reciente convenio de colaboración entre la Unión de Agencias de Viajes (UNAV) de España y la asociación mexicana Expo Mayoristas, un acuerdo oficializado en Fitur 2026 con la intención de fortalecer el intercambio turístico binacional.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido y recogido por Europa Press, representantes de UNAV y Expo Mayoristas firmaron este convenio con el propósito de incrementar los viajes profesionales y crear oportunidades para agentes de viajes y mayoristas de ambas naciones. Las acciones previstas incluyen la realización de viajes de familiarización, capacitación certificada para profesionales del sector y estrategias compartidas de promoción enfocadas en el fortalecimiento de la venta de productos turísticos y la apertura de nuevas vías de negocio.

El medio Europa Press indicó que tanto José Luis Méndez, presidente de UNAV, como Javier Galicia, titular de Expo Mayoristas, definieron la alianza como un avance para el crecimiento y la cooperación internacional de sus instituciones y asociados. Según el comunicado citado, la colaboración significará beneficios directos para más de 5.000 agentes de viajes afiliados a Expo Mayoristas, quienes podrán acceder a eventos comerciales especializados y establecer contactos con mayoristas, distribuidores, empresas de gestión de destinos (DMC) y distintos proveedores fundamentales en la industria turística.

Expo Mayoristas, según detalló Europa Press, ya mantenía una red de trabajo con numerosos agentes de viajes dentro de México, facilitando oportunidades de establecer vínculos comerciales mediante encuentros profesionales y espacios de intercambio sectorial. El nuevo acuerdo amplifica este alcance al sumar a UNAV, una de las entidades representativas del sector en España, bajo un marco de colaboración mutua que busca promover intercambios turísticos y aumentar la visibilidad de destinos de ambos países.

El medio Europa Press también recordó antecedentes de cooperación reciente: en Fitur 2025, la patronal española había formalizado una alianza con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), centrada en la promoción cruzada México-España. Estas acciones refuerzan el compromiso del sector por dinamizar los flujos bidireccionales y diversificar la oferta turística para ambos mercados.

Los presidentes de las dos organizaciones enfatizaron que la firma del convenio representa un paso concreto hacia la expansión internacional de sus respectivas redes de asociados, permitiendo que tanto agentes como mayoristas accedan a nuevas oportunidades de formación, capacitación y relaciones comerciales. Las capacitaciones previstas en el acuerdo contemplan certificaciones que permitirán a los profesionales actualizar conocimientos y mejorar ofertas para viajeros cada vez más exigentes, informó Europa Press.

Entre los principales objetivos también figura el desarrollo de campañas de promoción conjunta, viajes profesionales y acciones que faciliten el intercambio de experiencias y conocimientos entre actores del sector turístico español y mexicano, según el comunicado recogido por Europa Press. De esta forma, ambas partes confían en contribuir tanto al crecimiento de los intercambios turísticos como a la diversificación de los productos y destinos ofertados a viajeros de ambos países.