Un menor caudal del desembalse de la presa de Quéntar permite reabrir la A-4026 en Pinos Genil

El río Castril muestra un alto nivel de agua y zonas aledañas han registrado anegaciones, mientras la provincia de Granada permanece bajo vigilancia por la previsión de precipitaciones adicionales durante la semana. De acuerdo con Europa Press, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha reducido el caudal de desembalse de la presa de Quéntar, lo que ha facilitado la reapertura de la carretera A-4026 en el término municipal de Pinos Genil.

Según apuntó la Consejería de Fomento a Europa Press, el volumen de agua liberado desde la presa de Quéntar sigue siendo significativo, aunque se ha disminuido respecto a días anteriores, lo que ha provocado una bajada en el nivel del cauce aguas abajo. Esta situación permitió que las autoridades restablecieran la circulación en la citada vía, que había permanecido cerrada debido al riesgo generado por el aumento del nivel del río Aguas Blancas.

Las autoridades provinciales mantienen la posibilidad de reactivar los cortes en la carretera en caso de que las lluvias previstas para esta semana obliguen a incrementar de nuevo el caudal de desembalse. La CHG y la Consejería de Fomento coordinan las decisiones sobre la suspensión del paso en función de las condiciones meteorológicas y del río, según reportó Europa Press.

El organismo de cuenca también mantiene el control sobre la presa de El Portillo, que en la actualidad continúa con operaciones de desembalse y permanece en nivel naranja de alerta. El diputado provincial de Emergencias, Eduardo Martos, declaró a Europa Press que el caudal del río Castril se mantiene elevado y ya se han detectado áreas cercanas a su cauce que presentan inundaciones.

Los episodios de viento intenso han sumado complicaciones en diferentes lugares de la provincia de Granada. Los equipos de emergencia se encuentran atentos a la evolución del clima ante la posibilidad de que, a mitad de semana, las lluvias fuertes se repitan y agraven la saturación del terreno debido a las precipitaciones acumuladas en días previos, explicó Europa Press.

La situación exige vigilancia ante el riesgo de nuevas crecidas en los ríos de la zona y potenciales cortes de carreteras adicionales, según las condiciones que se presenten con las próximas lluvias. Mientras tanto, los servicios de emergencia y las autoridades de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir mantienen un monitoreo constante sobre el comportamiento de los embalses y el desarrollo meteorológico, siguiendo la evolución de los caudales y priorizando tanto la seguridad vial como la protección de la población local.