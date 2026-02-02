Trump advierte de demandas contra miembros de la izquierda radical y subraya que no estuvo en la isla de Epstein

La reciente publicación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de aproximadamente tres millones de páginas nuevas relacionadas con el caso de Jeffrey Epstein figura en el trasfondo de la reacción pública expresada por el expresidente Donald Trump. Entre el contenido divulgado se encuentran más de 2.000 videos y 180.000 imágenes y documentos en los que Trump es mencionado en más de mil ocasiones, aunque él sostiene que esta documentación niega cualquier implicación personal. Según informó el medio que difundió las declaraciones, Trump anunció que tomará acciones legales contra integrantes de sectores progresistas a raíz de comentarios acerca de sus presuntos vínculos con Epstein, subrayando que nunca visitó la isla privada del magnate acusado de explotación sexual de menores.

De acuerdo con la información publicada, Trump insistió en que nunca existió una relación amistosa entre él y Jeffrey Epstein. En sus redes sociales, el exmandatario afirmó: “No solo no fui amistoso con Jeffrey Epstein, sino que, según la información que acaba de ser publicada por el Departamento de Justicia, Epstein y el depravado y mentiroso 'autor' llamado Michael Wolff conspiraron para hacerme daño a mí o a mi presidencia.” Trump incluyó a sectores de la “izquierda radical” en sus señalamientos, calificando las afirmaciones sobre supuestos vínculos como falsas y advirtiendo que algunos actores de ese sector enfrentarán demandas en tribunales, según recogió el medio en cuestión.

El Departamento de Justicia divulgó esta nueva documentación el viernes en el contexto de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia que el Congreso aprobó con carácter especial en noviembre, detalló la fuente original. Estos documentos, que incluyen tanto material gráfico como escrito, forman parte de la investigación sobre la red de tráfico sexual manejada por Epstein y han suscitado la atención de múltiples figuras públicas cuyos nombres aparecen mencionados.

En su pronunciamiento, Trump enfatizó que “yo nunca fui a la repugnante isla Epstein, pero casi todos estos sucios demócratas y sus donantes sí que lo hicieron”. El exmandatario busca así distanciarse de cualquier relación directa con el lugar donde se habrían perpetrado delitos y ha redirigido la controversia hacia figuras políticas de signo contrario, según publicó la fuente que reportó sus declaraciones.

Las palabras de Trump se dan en medio de una amplia circulación de teorías y cuestionamientos acerca de nombres ligados directa o indirectamente a Epstein. El exmandatario defendió que los documentos liberados justifican su postura y rechazan categóricamente cualquier vinculación ilícita por su parte. También criticó a Michael Wolff, escritor y periodista, de conspirar junto con Epstein en su contra, según se desprende de su comunicado reproducido por el medio.

El paquete de información desclasificado incluye una variedad de referencias a personajes públicos, tanto del ámbito político como empresarial y social, con más de mil menciones directas a Trump. Según consignó el medio, la Ley de Transparencia que permitió la divulgación del material fue aprobada de manera específica para facilitar el acceso a la información derivada de la investigación sobre Epstein y evitar el secretismo que había caracterizado al caso luego de la muerte del acusado en prisión.

Trump ha utilizado sus plataformas de comunicación para reiterar que cualquier intento de asociarlo con la red de Epstein responde a motivaciones políticas y forma parte de una estrategia de desprestigio por parte de sus opositores, de acuerdo con el análisis publicado por el medio. Mantuvo su rechazo categórico a cualquier participación o complicidad y enfatizó su intención de buscar justicia a través de procesos judiciales frente a quienes, según él, han propagado falsas afirmaciones.

La información publicada ha provocado intensos debates en redes sociales y entre sectores políticos de Estados Unidos, mientras distintos actores revisan el extenso material divulgado para identificar elementos que puedan tener relevancia tanto jurídica como mediática. La fuente destaca que la mención de Trump en la documentación no implica necesariamente conductas delictivas ni confirmación de las alegaciones hechas por sus críticos, sino que forma parte del registro global de personas y conversaciones involucradas en los entornos investigados.

Dentro del panorama político actual, la publicación de los nuevos documentos y la respuesta de Trump se producen en una coyuntura de alta polarización, donde alegaciones de mala conducta han servido de munición para enfrentamientos entre partidos y figuras públicas. El medio que detalló las declaraciones señaló que la evolución de las demandas anunciadas por Trump será motivo de atención en el ámbito judicial y político durante las próximas semanas, en la medida en que actores señalados respondan ante las acusaciones.