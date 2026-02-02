Tostado, marca argentina especializada en sandwich, se expande en España con su tercer local

El desembarco de Tostado en la Puerta del Sol representa un avance destacado en su trayectoria en España, según se desprende de las declaraciones de Pablo Baldyga, responsable de expansión de la firma en el país europeo. Baldyga subrayó que el inicio de operaciones en Madrid actuó como plataforma para la marca en Europa y que la acogida del público superó las proyecciones iniciales. La noticia principal es la apertura del tercer local de la cadena argentina de sandwich grillado en el centro de la capital española, consolidando su crecimiento en el mercado nacional.

De acuerdo con la información publicada por la propia marca a través de un comunicado oficial, Tostado —originaria de Buenos Aires y especializada en la elaboración de sandwiches— continúa su plan de expansión en territorio español. La enseña, que inició operaciones en Argentina hace más de una década, seleccionó Madrid como punto de inicio para su estrategia en Europa, estableciéndose en el mercado español en 2025 con la apertura de su primer local en esa ciudad.

Tras el ingreso al mercado nacional, la marca sumó dos nuevas aperturas, llegando a tres espacios en funcionamiento en lo que va del presente año, según consignó Tostado en su comunicación. El más reciente establecimiento se encuentra situado en la Puerta del Sol, un punto neurálgico de la capital que otorga alta visibilidad y gran afluencia de potenciales clientes.

El medio informó que Pablo Baldyga, en su calidad de manager local de la firma, manifestó satisfacción por el desarrollo alcanzado y la rápida evolución del proyecto en España. En sus palabras, "la apertura en Puerta del Sol supone un paso muy importante para la marca y consolida un proyecto con vocación de crecimiento".

El comunicado de la firma remarcó que la propuesta de Tostado ha generado interés desde su llegada, al ofrecer, según detalla la empresa, una receta de sandwich grillado que busca diferenciarse dentro de la gastronomía argentina en el extranjero. Según la información aportada, la expansión de Tostado en España responde tanto a la buena recepción del público como al objetivo de posicionarse en enclaves estratégicos de la ciudad, con vistas a fortalecer su presencia y buscar nuevas oportunidades de desarrollo comercial.

La marca, que en Argentina cuenta con una trayectoria consolidada desde hace más de diez años, eligió el mercado europeo para iniciar una nueva etapa en su crecimiento internacional. Tal como consignó Tostado, la estrategia en Madrid constituye la primera fase de ese despliegue, con vistas a afianzar la operación y proyectar nuevos desembarcos en la península.

El desarrollo sostenido de la firma en el territorio español cobra relevancia en un contexto donde la oferta gastronómica internacional en la capital continúa diversificándose, según la información distribuida por la empresa. La elección de ubicaciones céntricas, como la Puerta del Sol, refuerza su apuesta por alcanzar un público amplio y por consolidar su imagen entre residentes y visitantes de la ciudad.

La compañía detalló que la respuesta positiva de los consumidores desde la apertura inicial motivó la aceleración del plan de ampliación, con la mira puesta en instalar más puntos de venta en el corto y mediano plazo.