Periodista venezolano ve con "esperanza" la amnistía pero con "cautela" porque siguen presos seis periodistas

David Placer, miembro de Venezuelan Press, advierte sobre la necesidad de garantías para la libertad de prensa en Venezuela y exige la liberación de seis informadores detenidos en medio de crecientes amenazas y persistente censura estatal

La permanencia en prisión de seis periodistas en Venezuela representa una de las principales preocupaciones expresadas por David Placer, miembro de la Junta Directiva de Venezuelan Press, quien ha solicitado la liberación inmediata de estos comunicadores y reclama garantías reales para la libertad de prensa en el país. Según declaraciones recogidas por Europa Press Televisión, Placer sostiene que la reciente amnistía proclamada en Venezuela por Delcy Rodríguez genera cierto optimismo entre los trabajadores de los medios, aunque predomina la cautela ante la persistencia de detenciones y amenazas hacia quienes informan de manera independiente.

De acuerdo con Europa Press, Placer remarcó que, a pesar de la amnistía anunciada, el contexto venezolano sigue marcado por la censura y la presión sobre los profesionales de la información. “Todavía hay presos políticos en Venezuela y periodistas presos simplemente por el hecho de informar o expresar alguna opinión adversa al régimen”, enfatizó. El periodista detalló que, si bien algunos medios comienzan a recuperar espacio y a difundir información después del 3 de diciembre, el ambiente continúa condicionado por riesgos como el cierre de medios y la persecución de voces críticas. Placer insistió en que “los grandes medios de comunicación en Venezuela siguen silenciados”, aunque reconoció avances moderados en la situación de algunos canales informativos.

El medio Europa Press reportó que Placer también denunció ataques directos contra empresas periodísticas venezolanas, mencionando en particular la retirada de un programa de radio, después de difundir información sobre el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. Según el periodista, este episodio ilustra la extensión de la persecución, que no solo afecta a individuos sino también a plataformas y espacios de comunicación. Placer considera que tales medidas demuestran la vigencia de una política que restringe la cobertura sobre asuntos delicados o sobre figuras opositoras al actual gobierno.

En este sentido, Placer exige que los periodistas y profesionales de la comunicación puedan retomar sus labores informativas sin temor a represalias ni presiones estatales. “Esperamos que con esta amnistía ya se pueda informar con más normalidad”, declaró a Europa Press Televisión, subrayando la necesidad de que se consoliden cambios que promuevan la libertad de expresión y la seguridad de quienes trabajan en los medios. La liberación de los seis periodistas encarcelados aparece como una demanda central, junto con la creación de condiciones favorables para que el ejercicio periodístico no suponga riesgos ni persecución por motivos políticos.

Según detalló Europa Press, la cautela de Placer frente a la amnistía proclamada se fundamenta en las experiencias recientes de amenazas y censura que persisten en distintos ámbitos de la comunicación venezolana. El periodista observa que, si bien existen señales de tímida apertura, el control sobre los contenidos y la intimidación hacia los comunicadores siguen latentes en la vida cotidiana del país. Esta situación impide la normalización plena de la actividad informativa y limita el acceso del público a diversas perspectivas y hechos relevantes.

El escenario descrito por Placer muestra que la libertad de prensa en Venezuela enfrenta desafíos renovados, en un contexto donde las decisiones gubernamentales y la respuesta de los actores estatales continúan marcando la vida de los periodistas y medios de comunicación. Según publicó Europa Press, la liberación de los detenidos y la suspensión de sanciones contra medios forman parte de una agenda que el gremio periodístico, encabezado por organizaciones como Venezuelan Press, sitúa entre sus prioridades inmediatas para restablecer el derecho a la información en el país.

