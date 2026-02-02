Nominados a los Goya, a favor de Uclés en su polémica con Pérez Reverte: "Todos perdimos la guerra no es un buen título"

Manuel Gómez Pereira, director de la película ‘La Cena’ e integrante de la lista de nominados en la próxima entrega de los Premios Goya en Barcelona, compartió durante el Encuentro de Nominados su postura sobre la polémica en torno al título “Todos perdimos la guerra”, vinculado a las jornadas aplazadas de la XI edición de Letras en Sevilla, evento en el que participaron el escritor David Uclés y Arturo Pérez-Reverte. Según detalló Europa Press, Pereira afirmó que, aunque todas las guerras dejan secuelas desastrosas, en la Guerra Civil española hubo perdedores claramente identificados que sufrieron represalias después de finalizado el conflicto, lo que cuestiona la validez de una visión equidistante reflejada en ese título.

De acuerdo con Europa Press, durante este encuentro celebrado en el Gran Casino de Madrid y previo a la 40ª edición de los Goya el 28 de febrero, una parte significativa de los concursantes se expresó públicamente en respaldo a Uclés y expuso objeciones a la perspectiva propuesta en la polémica por Pérez-Reverte. Al evento concurrieron alrededor de 200 nominados de los 241 en competencia. Las declaraciones sobre el modo de narrar la Guerra Civil y sus implicancias sociales marcaron uno de los ejes del debate, mientras que también se notaron ausencias relevantes como Mario Casas, Albert Serra y Patricia López Arnaiz.

Pereira, responsable de una obra ambientada en la Guerra Civil, resaltó que el intento de equiparar el sufrimiento entre todos los bandos es “muy ambivalente”. Refirió que la intención de David Uclés habría sido precisamente señalar que el lenguaje empleado invisibiliza a quienes vivieron peores consecuencias y que él mismo no consideraría adecuado ese título para una producción audiovisual.

La directora Gerard Oms, nominada como Mejor dirección novel por ‘Muy lejos’, intervino para manifestar que las consecuencias de la Guerra Civil no afectaron de modo igual a todos los sectores y que el rencor derivado de aquellos acontecimientos persiste en el presente. Oms relacionó la situación actual de la política y los discursos de odio con el tratamiento histórico insuficiente de la posguerra y subrayó la necesidad de revisar ese legado, según informó Europa Press.

Eva Libertad, nominada tanto a Mejor dirección novel como a Mejor guion adaptado por ‘Sorda’, apuntó que selecciona sus proyectos en función de su afinidad con una determinada perspectiva social y ética. Consultada sobre una hipotética participación en una obra titulada “Todos perdimos la guerra”, declaró que para considerar una propuesta de ese tipo requeriría conocer los detalles del enfoque, pero de entrada la idea le resulta poco atractiva, reportó Europa Press.

En la misma línea, Tamar Novas —aspirante a Mejor Actor de Reparto por ‘Rondallas’— subrayó el carácter delicado del tema y defendió la importancia de producir múltiples películas sobre la historia nacional con miras a permitir la elaboración de ese pasado. Por su parte, Ángela Cervantes, nominada como Mejor Actriz Protagonista por ‘La Furia’, sostuvo que rechazaría propuestas que contradigan sus principios, aunque comprende a quienes lo hacen por motivos económicos. Susana Abaitua, también candidata a la misma categoría por ‘Un fantasma en la batalla’, coincidió con Cervantes y añadió que evitaría cualquier proyecto que fuera contrario a los valores éticos fundamentales.

El Encuentro de Nominados no solo centró la atención en la polémica por la memoria histórica. Según Europa Press, los postulantes a los Goya también se pronunciaron respecto a cuestiones de política internacional, específicamente en relación con las medidas migratorias implementadas bajo el mandato de Donald Trump en Estados Unidos. El cineasta Oliver Laxe, nominado por ‘Sirat’, manifestó su postura a favor de la eliminación de fronteras y subrayó la gravedad de la situación que enfrentan las personas migrantes en zonas limítrofes, mencionando su propia experiencia familiar como hijo de migrantes, lo que condicionó su vida y su trayectoria artística.

Álvaro Cervantes, candidato a Mejor Actor de Reparto por ‘Sorda’, remarcó la responsabilidad de utilizar cualquier ocasión disponible para reivindicar derechos humanos, resaltando el actual contexto global que consideró peligroso y hostil. Explicó que el trabajo en el arte permite abordar historias relacionadas con la experiencia humana y las injusticias sociales, consignó el medio.

Por su parte, el actor Manolo Solo, con una nominación a Mejor Actor Protagonista por ‘Una quinta portuguesa’, aportó que, aunque la cultura no tiene la obligación de adoptar una posición política o reivindicativa, considera muy útil visibilizar problemáticas sociales en situaciones extremas. Se refirió en este sentido al discurso del cantante Bad Bunny durante la reciente entrega de los premios Grammy, en el que se cuestionó abiertamente la política migratoria en Estados Unidos.

El libreto de la conversación incluyó la voz de Guillermo Galoe, nominado a Mejor guion adaptado por ‘Ciudad sin sueño’, quien defendió el rol del arte y de la cultura en el apoyo de causas sociales. Señaló que películas y festivales internacionales pueden otorgar centralidad y visibilidad a comunidades marginadas, como la gitana o la magrebí, facilitando un reconocimiento necesario y permitiendo que pasen de la periferia al foco de atención. Galoe se refirió al cortometraje que lo tiene entre los nominados, centrado en los problemas de la Cañada Real de Madrid.

A su vez, Juan Minujín, candidato a Mejor Actor de Reparto por ‘Los domingos’, hizo hincapié en la conveniencia de aprovechar todos los ámbitos del espectáculo y la premiación internacional para potenciar mensajes de conciencia social.

Desde otra perspectiva, Jose Mari Goenaga, nominado tanto a Mejor guion original como a Mejor dirección por ‘Maspalomas’ junto a Aitor Arregui, repasó la evolución de la cultura estadounidense ante la política migratoria. Goenaga observó que, a diferencia de momentos previos que calificó como tibios, el sector cultural en Estados Unidos ha aumentado la crítica a esas políticas en los últimos eventos públicos. Arregui, a su vez, emitió una crítica directa hacia Donald Trump y tildó de “vergonzosa” su propuesta en temas de inmigración. Señaló que las recientes manifestaciones en galas de premios reflejan una sociedad más activa en la denuncia y la opinión pública.

Según lo difundido por Europa Press, el ambiente previo a la ceremonia de los Goya se caracterizó por el protagonismo de debates sobre memoria histórica, los límites éticos en la industria cinematográfica y el papel de la cultura frente a las políticas internacionales de derechos humanos y migración. Las declaraciones recogidas durante el encuentro destacaron el compromiso de una parte considerable del sector creativo español en la defensa de valores sociales y en la promoción de una mirada crítica sobre los discursos históricos y políticos predominantes.