Mónica García aboga por reforzar la cooperación, el diálogo y el derecho a la salud en un momento histórico "desafiante"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha abogado este lunes ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) por reforzar la cooperación, el diálogo, la equidad y el derecho a la salud en un momento histórico "desafiante", marcado por "intentos de debilitar el multilateralismo y erosionar derechos fundamentales".

En estos términos se ha expresado durante la 158ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, que se celebra hasta este sábado en Ginebra (Suiza). En su intervención, García ha felicitado a la OMS por las medidas adoptadas frente a la crisis de financiación y ha llamado a avanzar en reformas internas para reforzar su gobernanza.

"España considera imprescindible avanzar en una reflexión estratégica sobre la arquitectura de la salud global, que preserve y que fortalezca su vertiente multilateral y la haga más eficaz para afrontar los grandes retos globales", ha destacado.

En este punto, ha hecho referencia a la Iniciativa de Acción para la Salud Global impulsada por España el pasado julio durante la 4ª Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, celebrada en Sevilla. "Aspiramos complemente esfuerzos más amplios por dar un necesario impulso político a los procesos de reforma", ha señalado la titular de Sanidad.

"Desde nuestra perspectiva es clave avanzar hacia una financiación que sea sostenible y previsible, con una Organización Mundial de la Salud en un papel central que permita coordinar a todos los actores bajo reglas comunes y fortalecer sistemas de salud basados en la Atención Primaria y el acceso universal", ha subrayado.

Asimismo, ha reiterado el apoyo de España en las negociaciones sobre el sistema de acceso a patógenos y participación en los beneficios (PABS, por sus siglas en inglés), un elemento fundamental del Acuerdo sobre Pandemias, que se espere que entre en vigor tras la próxima Asamblea Mundial de la Salud.

GAZA Y ESTADOS UNIDOS

Por otra parte, ha expresado su "preocupación" por la situación en Gaza y ha aseverado que la OMS "no puede mirar para otro lado" ante la privación del derecho fundamental a la salud de más de dos millones de personas. "Desde octubre del 2025 se han confirmado centenares de muertes y miles de personas heridas", ha añadido.

Además, ha alertado sobre las "políticas de control migratorio que generan miedo en comunidades enteras", en referencia a aquellas desplegadas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. "Disuaden a miles de personas de acceder a los servicios sanitarios con graves consecuencias para la salud pública y los derechos humanos que tampoco nos podemos permitir", ha aseverado.

