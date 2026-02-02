Agencias

La XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica de Cáceres se clausura como referente nacional en esta disciplina artística

Guardar

El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado este lunes, día 2, el acto de clausura y balance de la XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres, una cita cultural consolidada que ha reforzado su papel como referente en el panorama artístico en Extremadura, nacional e internacional.

Y es que esta undécima edición contó con una amplia participación internacional, con cerca de 300 obras presentadas por 172 autores procedentes de más de veinte países de Europa, América y Asia, consolidando el carácter global de esta convocatoria.

El pasado mes de diciembre se dieron a conocer los premiados que han sido la artista Laura Pilar Delgado, que se alzó con el primer premio dotado con 6.000 euros por la obra 'Lines', mientras que Elena López de la Oliva consiguió el accésit por 'Reconstrucción de recuerdos', y se embolsó 3.000 euros.

En el programa de la bienal se han incluido la exposición de las obras ganadoras, así como actividades complementarias como el ciclo de talleres infantiles y juveniles 'Laboratorio de criaturas fantásticas', dirigido a niños y niñas de entre 6 y 11 años, con el objetivo de acercar el arte contemporáneo de forma lúdica y participativa.

Los talleres, celebrados los días 23, 26 y 30 de diciembre, agotaron todas las plazas disponibles, con 51 participantes. Además, se han llevado a cabo visitas guiadas concertadas impartidas por los propios comisarios, con la participación de alumnado de la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco, dependiente de la Diputación de Cáceres Durante el acto de clausura, el concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha destacado que el balance artístico de la Bienal ha sido "altamente positivo".

Suárez ha explicado que, una vez superadas las diez ediciones, el Ayuntamiento de Cáceres ha apostado por innovar en la dirección artística de la Bienal, "aunando distintos perfiles profesionales con el objetivo de enriquecerla, aportar nuevas miradas y reflexionar sobre el futuro de la gráfica contemporánea".

Asimismo, ha agradecido la colaboración de la Diputación de Cáceres, que ha hecho posible la impresión del catálogo, destacando la cooperación institucional en favor de la cultura y el objetivo compartido de avanzar en la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031.

En esta undécima edición, el comisariado y jurado ha estado presidido por el propio concejal de Cultura, y ha contado como vocales con María Jesús Ávila, subdirectora artística del Museo Helga de Alvear y comisaria de la X y XI Bienal; Rosa Perales, directora de las ocho primeras ediciones; y Julio C. Vázquez Ortiz, comisario independiente y responsable de la IX y XI Bienal, actuando como secretaria la técnico de Cultura María Antonia García Vivas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Flick: "Los partidos de Copa son así, el Albacete no tiene nada que perder"

El técnico alemán advierte de un desafío exigente ante un adversario local sin presión, destaca la importancia de la actitud y subraya la necesidad de minimizar errores para avanzar, mientras confirma la baja de Raphinha por lesión

Flick: "Los partidos de Copa

UNAV se alía con la mexicana Expo Mayoristas para el intercambio turístico entre ambos países

El convenio busca impulsar relaciones comerciales y promover destinos mediante acciones conjuntas, como viajes profesionales y programas de formación, fortaleciendo la cooperación internacional entre ambas entidades y brindando nuevas posibilidades para agentes y mayoristas del sector turístico

UNAV se alía con la

Planas anuncia una campaña para impulsar al vino español en India, Mercosur e Indonesia

El titular de Agricultura detalla que nuevas acciones de promoción buscarán aumentar la presencia de bodegas nacionales en mercados asiáticos y sudamericanos clave, aprovechando recientes acuerdos que reducirán cargas impositivas y facilitarán la llegada de productos españoles

Planas anuncia una campaña para

Detenido en Burgos un sintecho reincidente por practicar sexo virtual con menores de distintos países

La Guardia Civil arrestó a un hombre sin hogar de 49 años, presuntamente implicado en múltiples delitos contra menores a través de videollamadas, tras una compleja operación internacional que incluyó análisis forense de material gráfico e intervención policial inmediata

Detenido en Burgos un sintecho

La UE reprueba la decisión de Irán de designar como terroristas a los ejércitos de los Veintisiete

La UE reprueba la decisión