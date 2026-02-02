La Policía británica investiga al que fuera 'número dos' de Gordon Brown por su relación con Epstein

La investigación en el Reino Unido a Peter Mandelson, exviceministro de Gordon Brown, cobró intensidad después de que documentos judiciales de Estados Unidos revelaron que proporcionó información anticipada sobre un rescate financiero europeo a Jeffrey Epstein en 2010. Según detalló el medio británico citado, la Policía Metropolitana confirmó la apertura de diligencias tras el análisis de millones de archivos vinculados a Epstein, los cuales surgieron recientemente de registros del Departamento de Justicia estadounidense.

El anuncio formal de la pesquisa se produjo tras la publicación de estos documentos, los cuales sugieren que Mandelson, cuando todavía ocupaba el cargo de ministro de Empresa, transmitió a Epstein detalles sobre una inminente ayuda financiera de 500.000 millones de euros por parte de la eurozona, un día antes de que la noticia fuera oficial. Tal como afirmó Mandelson en una comunicación recuperada por la documentación analizada, "Mis fuentes dicen que habrá un rescate de 500.000 millones de euros. Está casi cerrado", información entregada mientras ocupaba funciones en el sector público británico.

De acuerdo con las declaraciones de Ella Marriott, jefa de la Policía Metropolitana, la institución recibió varios informes a raíz de la divulgación de estos archivos y posteriores publicaciones de prensa. Esos reportes se encuentran en proceso de evaluación a fin de determinar si existen elementos suficientes para establecer una investigación formal sobre posibles irregularidades relacionadas con cargos públicos, según publicó el medio correspondiente.

El contexto de la crisis financiera global del año 2010 y la filtración de información confidencial preocupa al entorno político británico. El despacho de Gordon Brown, mediante un comunicado consignado por los medios, solicitó al actual Gobierno investigar la difusión de datos calificados como confidenciales y sensibles del Ministerio de Empresa durante esa etapa de crisis económica.

Las consecuencias sobre la figura de Mandelson no se han limitado al ámbito judicial. El propio exministro renunció de manera voluntaria a su carné del Partido Laborista luego de conocerse los detalles de su cercanía con Jeffrey Epstein, argumentando que buscaba evitar mayor incomodidad hacia la organización, según reportó la prensa. Además, el Partido Laborista confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario en su contra, aunque no especificó públicamente los motivos particulares del expediente, según consignó el medio citado.

El impacto político escaló aún más cuando desde el Partido Liberal-Demócrata se sumaron llamados explícitos para que Mandelson sea removido de la Cámara de los Lores. Ed Davey, líder de esa formación política, manifestó que, en su criterio, "Es lo mínimo que pueden hacer por las víctimas y supervivientes de su amigo Jeffrey Epstein. Si a Mandelson le queda un atisbo de vergüenza se retirará de la Cámara de los Lores", de acuerdo con el pronunciamiento recogido por la fuente original.

La relación histórica de Mandelson con Epstein ya le había costado el año anterior la pérdida de su puesto como embajador británico en Estados Unidos, consecuencia de las conexiones documentadas entre ambos, según indicó el medio citado.

La secuencia de estos acontecimientos ha impulsado tanto exigencias judiciales como presiones políticas en el Reino Unido, mientras continúan los esfuerzos por esclarecer la naturaleza de la información filtrada y la posible comisión de delitos relacionados con el manejo de datos sensibles en la administración pública. Los informes continúan en revisión por parte de la Policía Metropolitana, de acuerdo con lo informado por la jefa de la institución, quien completó que la decisión sobre iniciar una investigación formal dependerá del cumplimiento de los requisitos que establecen los protocolos internos frente a cargos públicos señalados.