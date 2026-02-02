Agencias

La oficialista Laura Fernández se hace con la Presidencia de Costa Rica en la primera vuelta

La candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) a la Presidencia de Costa Rica, Laura Fernández, ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país centroamericano al hacerse con el 48,94% de los votos, lo cual la sitúa por encima del umbral necesario para evitar una segunda vuelta.

Fernández ha logrado superar así el 40% requerido para omitir la segunda ronda de las elecciones presidenciales y se dispone a continuar la labor del líder derechista Rodrigo Chaves tras unos comicios en los que ha participado el 69,7% del electorado, según los datos provisionales facilitados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) con el 81,24% de las mesas escrutadas.

La candidata oficialista ha logrado un amplio margen sobre Álvaro Ramos, del histórico Partido Liberación Nacional (PLN), que se ha alzado con el 33,02% de los votos. Con una mayor desventaja y por debajo del 5%, han quedado Claudia Dobles, de la progresista Coalición Agenda Ciudadana (4,72%), y Ariel Robles, del Frente Amplio (3,68%).

