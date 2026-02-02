Google bloquea los "trucos" que permitían usar YouTube en segundo plano sin pagar Premium

El acceso a la reproducción de videos de YouTube en segundo plano, que algunos usuarios solían conseguir mediante aplicaciones de terceros o navegadores ajenos a la aplicación oficial, ha quedado restringido desde la última actualización. La compañía implementó el cambio, orientado a asegurar que solo quienes cuenten con una suscripción a YouTube Premium puedan utilizar esta funcionalidad en dispositivos móviles, informaron medios especializados como Android Authority.

Desde hace tiempo, la función de reproducir contenidos de YouTube en segundo plano viene considerándose uno de los principales incentivos para suscribirse al servicio Premium, junto con otras ventajas como la eliminación de anuncios, la posibilidad de descargar videos para su visionado sin conexión y el acceso a YouTube Music Premium. Según detalló Android Authority, usuarios sin suscripción descubrían alternativas que les permitían aprovechar esta capacidad a través de navegadores externos como Brave, Samsung Internet o Vivaldi, y también mediante aplicaciones modificadas, entre las que figura YouTube Vanced.

Este tipo de soluciones permitía reproducir videos aun con la pantalla bloqueada o al usar otras aplicaciones, una función que, en principio, Google reserva exclusivamente para sus clientes Premium. Fruto de estos hallazgos, surgieron diversos métodos documentados en foros y redes sociales, a través de los cuales los usuarios compartían sus experiencias para habilitar la reproducción en segundo plano por vías no oficiales. Sin embargo, la reciente modificación en el funcionamiento de YouTube desbarata estas alternativas, cambiando la “experiencia” tanto en la versión web móvil como en aplicaciones de terceros.

Google hizo pública la decisión al afirmar que, hasta ahora, ciertos usuarios no suscritos accedían a la función de reproducción en segundo plano mediante navegadores web móviles “en ciertas situaciones”. Un portavoz de la tecnológica explicó a Android Authority: “La reproducción en segundo plano es una función exclusiva para los miembros de YouTube Premium. Si bien algunos usuarios no Premium podían acceder a ella anteriormente a través de navegadores web móviles en ciertas situaciones, hemos actualizado la experiencia para garantizar la coherencia en todas nuestras plataformas”.

Como resultado, quienes intenten visualizar contenidos en segundo plano desde navegadores que no sean el oficial, o recurriendo a aplicaciones alternativas, ya no podrán hacerlo. El ajuste afecta a una característica considerada estratégica para el crecimiento de la base de suscriptores de YouTube Premium, al brindar valor diferencial respecto al uso gratuito.

De acuerdo con la información publicada por Android Authority, estos cambios forman parte de la estrategia de Google para alinear la oferta de funciones entre sus distintas plataformas, procurando una experiencia uniforme para todos los usuarios y cerrando los resquicios que permitían beneficiar a quienes eludían el pago de la suscripción. Especialistas citados por el medio coinciden en que la medida no solo protege el modelo de negocio basado en suscripciones, sino que también refuerza las condiciones de uso asociadas a los servicios digitales de la compañía.

Las alternativas como YouTube Vanced, que llegaron a ganar popularidad entre quienes buscaban funciones Premium de manera gratuita, ya no cuentan con la capacidad de ofrecer reproducción en segundo plano ante esta actualización. Android Authority confirmó que las nuevas restricciones se aplican de inmediato y afectan tanto a aplicaciones de terceros como a los navegadores web móviles más utilizados, sin distinción.

Google no especificó si en el futuro se habilitarán vías oficiales para que usuarios sin suscripción puedan acceder eventualmente a estas funciones, restricción que se suma a esfuerzos anteriores por limitar el acceso no premium a características avanzadas de la plataforma. La empresa reiteró que la reproducción en segundo plano —junto con otras funcionalidades exclusivas— seguirá formando parte de los planes de pago de YouTube.

La política de acceso restringido a ciertos beneficios apunta a incentivar la conversión de usuarios gratuitos a suscriptores. Android Authority señala que el ajuste podría repercutir tanto en el número de suscriptores Premium como en el uso de aplicaciones y navegadores complementarios, que ya no podrán ofrecer la experiencia que algunos usuarios demandaban sin coste alguno. La compañía busca así consolidar la experiencia en torno a la aplicación oficial y su modelo de monetización, limitando las opciones para quienes intentaban sortear las exigencias de la suscripción.